Festa di Roma, primo red carpet tra cinema, musica e politica

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Dal cast del film di Genovese a Manuel Agnelli e Maria Elena Boschi

di Askanews - 13 Ottobre 2026

Roma, 13 ott. (askanews) – Da Ferzan Ozpetek a Manuel Agnelli, da Luisa Ranieri ad Anna Pepe e Tommaso Paradiso, da Carlo Verdone a Christian De Sica, passando per Maria Elena Boschi, Elly Schlein, Maurizio Gasparri e Pier Ferdinando Casini. Mondo del cinema, della musica e della politica sul red carpet della serata d’apertura della 21esima Festa del Cinema di Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Sul tappeto rosso tra gli altri Ema Stokholma, dj e conduttrice televisiva e radiofonica, presentatrice della serata inaugurale e il cast del film d’apertura, “Il rumore delle cose nuove” di Paolo Genovese, presentato nella sezione Grand Public: Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria. Sul tappeto rosso anche Nicola Piovani, premiato con il Banca Ifis Music Award consegnatogli dal regista Marco Bellocchio.