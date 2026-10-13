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Autonomia, via libera del Cdm alle intese con quattro Regioni. Salvini: “Battaglia storica della Lega”

Approvate le intese definitive per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto

di Redazione - 13 Ottobre 2026

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle intese definitive sull’Autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, compiendo un nuovo passo nell’attuazione dell’articolo 116 della Costituzione. Una decisione accolta con soddisfazione dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che sui social ha parlato di una “battaglia storica” del Carroccio.

“Avanti tutta con l’Autonomia”, ha scritto il ministro, definendo il via libera del Cdm una “soddisfazione enorme” e sottolineando come il progetto, avviato negli anni da Umberto Bossi e Roberto Maroni, sia oggi “più vicino che mai alla realtà”. Secondo Salvini, la riforma consentirà di “premiare il merito e il buon governo” e di contrastare “sprechi e ritardi che penalizzano i cittadini”.

Alla riunione del Consiglio dei ministri erano presenti anche i presidenti di Regione Attilio Fontana per la Lombardia, Alberto Stefani per il Veneto e Alberto Cirio per il Piemonte. Assente, per altri impegni istituzionali, il governatore della Liguria Marco Bucci. Con il passaggio odierno, il percorso dell’Autonomia differenziata si sposta ora in Parlamento per l’esame finale.

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