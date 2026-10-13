Economia

Il Mimit convoca il tavolo Pfizer: appuntamento al 20 ottobre

L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di oggi. Le ragioni alla base dell’insediamento del tavolo di crisi sulla

di Martino Tursi - 13 Ottobre 2026

Altro giro, altro tavolo: il ministro alle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso ha convocato l’incontro al Ministero sulla vertenza Pfizer. L’appuntamento è stato calendarizzato per martedì prossimo, 20 ottobre, con inizio alle ore 15. Insomma, nel primo pomeriggio. In un giorno che per il Ministero non sarà uno come tanti altri. In quella data, infatti, è prevista pure la Cassazione sul ricorso, l’ultimo possibile, presentato dai legali di Acciaierie d’Italia e ex Ilva contro lo stop all’area a caldo di Taranto decretato dai giudici del Tribunale prima e della Corte d’Appello di Milano poi.

Convocato il tavolo Pfizer al Mimit

L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di oggi. In una nota che spiega le ragioni alla base dell’insediamento del tavolo di crisi sulla farmaceutica siciliana. “La nuova convocazione conferma la costante attenzione del Dicastero alla vertenza Pfizer: quello del 20 ottobre sarà infatti il quarto incontro, tra riunioni plenarie e tavoli tecnici, dedicato alle prospettive dello stabilimento di Catania, per il quale il Mimit si è attivato fin dall’annuncio da parte dell’azienda della dismissione definitiva di due linee di produzione e delle conseguenti ricadute occupazionali”.

La vertenza aperta

La questione è seria. Perché Pfizer ha annunciato una valanga di esuberi che interesserebbe fino a 330 esuberi su una pianta organica di 550 dipendenti. Una decisione che ha fatto infuriare i sindacati che, nei giorni scorsi, hanno rigettato i piani: “Respingiamo il piano aziendale, chiedendo il ritiro dei licenziamenti e un vero piano di rilancio per il sito – hanno spiegato le segreterie nazionali delle formazioni sindacali coinvolte nella vertenza – Nei prossimi giorni si terranno le assemblee dei lavoratori per decidere il pacchetto di mobilitazioni e mettendo in campo tutte le iniziative utili a contrastare queste scelte”.

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