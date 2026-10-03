Festival Podcasting: Manuela Grippi, io e l’AI: “Umanide vs Gol.IA”

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L’attrice e doppiatrice: "l’IA ha cambiato in me qualcosa di identitario"

di Askanews - 3 Ottobre 2026

Milano, 3 ott. (askanews) – Manuela Grippi, attrice e doppiatrice, ha creato “Umanide vs Gol.IA”: un podcast sullo scontro fra umani e intelligenza artificiale. Ce ne ha parlato al Festival del Podcasting di Milano.

“Il mio podcast cerca proprio di indagare come è cambiato l’essere umano da quanto è arrivata l’intelligenza artificiale” spiega Grippi: “personalmente ho cominciato a farlo perché sono una doppiatrice e una attrice, e mi ha cambiato ciò che era per me identitario. Questo podcast vuole essere la voce di chi si sente umanide, ma sente di poter acquisire dei superpoteri per cavalcare l’IA senza farsi travolgere, è uno scontro quotidiano, ma a un certo punto è lo strumento che indaga noi”.