Esteri

Corsica, notte di follia a Porto Vecchio, maranza rischiano il linciaggio

Arrestati i due delinquenti che hanno profanato e poi distrutto la statua della Vergine Maria

di Marzio Amoroso - 4 Ottobre 2026

La Corsica è ripiombata in un clima di forte tensione e profondo sdegno a causa di un gravissimo episodio di vandalismo religioso. L’evento è avvenuto nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre. La comunità locale si ritrova adesso profondamente scossa da un atto di inciviltà senza precedenti. La nota rotonda dello Stabiacciu a Porto-Vecchio è diventata il bersaglio di una profanazione che ha ferito la sensibilità di tutta l’isola.

Il video dell’oltraggio diffuso sui social network

Il monumento sacro dedicato alla Vergine Maria è stato preso di mira nel corso delle ore notturne. Due giovani maranza si sono introdotti nell’area sacra e si sono arrampicati sulla struttura in pietra. I due responsabili hanno prima oltraggiato la scultura con gesti osceni e blasfemi, poi l’hanno scaraventata a terra facendola andare in frantumi. L’intera sequenza è stata filmata dagli stessi autori dell’atto e poi diffusa online. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, scatenando un’ondata di rabbia tra gli utenti. Molte ricostruzioni sui social identificano gli autori dell’aggressione in due giovani riconducibili alla sottocultura maranza, evidenziando una chiara matrice di odio religioso di matrice islamica nei confronti dei simboli della tradizione cristiana.

La reazione della comunità e le indagini delle autorità

L’episodio ha provocato la ferma condanna da parte dei cittadini e dei rappresentanti politici della Regione. La popolazione si è riunita in preghiera attorno al basamento distrutto per mostrare unità di fronte al grave gesto sacrilego. La diocesi locale ha chiesto di rispondere all’odio con la calma e la riflessione spirituale.

Le indagini

Le forze dell’ordine e la procura di Ajaccio hanno avviato immediatamente le indagini per identificare gli autori del reato. I filmati pubblicati in rete si sono rivelati decisivi per consentire agli investigatori della gendarmeria di rintracciare rapidamente i presunti colpevoli. L’intera isola attende ora una risposta fermissima da parte della giustizia francese per punire chi ha calpestato la fede e la cultura della Corsica.

L’assedio alla Gendarmeria

Prima dell’intervento delle forze dell’ordine, i cittadini avevano organizzato una vera e propria caccia all’uomo per trovare i responsabili. I due delinquenti sono stati individuati e fermati in tempo dai militari. Poco dopo, centinaia di persone si sono radunate davanti alla gendarmeria locale. La folla ha chiesto a gran voce la consegna dei sospetti, trovando però un fermo rifiuto da parte delle autorità. La protesta ha persino impedito ai gendarmi il trasferimento dei fermati verso la Francia continentale. All’esterno della caserma sono comparse anche due bare di legno. L’isola ha un profondo legame con le proprie radici cristiane e il messaggio inviato dalla comunità è stato chiarissimo, in terra corsa non c’è posto per certa gente.

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