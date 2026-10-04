Cronaca

Caos a Vicenza, raduno dei maranza a Campo Marzo

Danni e violenza nel cuore della città, il raduno dei maranza fa infuriare gli abitanti già esasperati da tempo

di Marzio Amoroso - 4 Ottobre 2026

Una sfida annunciata online, migliaia di ragazzi arrivati da diverse località e una situazione che nel giro di poco tempo è diventata difficile da gestire. È quanto accaduto a Vicenza, dove un evento promosso sui social ha trasformato l’area di Campo Marzo in un circo mediatico. L’iniziativa, pubblicizzata nei giorni precedenti attraverso le piattaforme social, aveva attirato un enorme interesse tra adolescenti e giovanissimi. L’attesa era legata alla promessa di premi e articoli d’abbigliamento distribuiti durante l’evento.

Un richiamo capace di mobilitare migliaia di persone

Nel pomeriggio di ieri 3 ottobre, centinaia di maranza hanno iniziato a raggiungere l’area individuata per il raduno. Con il passare delle ore, il numero dei presenti è aumentato rapidamente. La zona attorno alla stazione ferroviaria e a Campo Marzo è stata presa d’assalto da una folla composta in prevalenza da giovanissimi. La concentrazione di persone ha generato difficoltà nella gestione degli spazi pubblici e della viabilità.

Cresce il nervosismo tra i partecipanti

Secondo le ricostruzioni effettuate dopo i fatti, il clima inizialmente festoso avrebbe lasciato spazio a tensioni sempre più evidenti. Molti ragazzi si sarebbero riversati attorno al mezzo utilizzato per raggiungere la città dagli organizzatori dell’iniziativa. L’elevata affluenza e le aspettative create online avrebbero contribuito ad aumentare il nervosismo tra i presenti. Nel giro di poco tempo si sono verificati momenti di forte tensione, con spinte e assembramenti che hanno reso complessa la gestione della situazione.

Danni alle strutture e traffico in difficoltà

Le conseguenze non hanno riguardato soltanto l’ordine pubblico. Durante le fasi più concitate sono stati segnalati danni a diverse strutture presenti nell’area interessata dal raduno. I problemi hanno coinvolto anche alcune infrastrutture del parcheggio nelle vicinanze. La presenza di un numero così elevato di persone ha inoltre provocato rallentamenti e disagi per numerosi automobilisti. Per diverse ore la zona è rimasta sotto pressione, con grande sdegno dei cittadini.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, impegnati a riportare la situazione alla normalità e a ricostruire con precisione quanto accaduto.Le verifiche sono state avviate per accertare eventuali responsabilità legate ai danneggiamenti registrati durante il raduno.

Abitanti infuriati, cresce il dibattito sulla sicurezza nelle città

Il caos registrato durante il raduno di Vicenza ha riacceso il confronto pubblico sulla gestione degli eventi organizzati attraverso i social network. Le immagini della ressa e dei danni hanno alimentato preoccupazioni tra residenti e amministratori locali. Molti cittadini chiedono regole più efficaci per prevenire situazioni simili, mentre cresce il dibattito sul disagio giovanile, sulla sicurezza degli spazi pubblici e sulla necessità di favorire percorsi di integrazione e responsabilizzazione delle nuove generazioni.

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