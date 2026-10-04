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Turismo

Autunno al mare: a Caorle il lusso di rallentare e ritrovare tempo per sé

di Redazione -

di Giulia Nori

C’è un momento, dopo l’estate, in cui il mare sembra finalmente respirare. Le spiagge si svuotano, il rumore diminuisce, la luce cambia e anche luoghi conosciuti assumono un’atmosfera diversa. È il momento in cui una località balneare può trasformarsi da meta delle vacanze a rifugio per qualche giorno di pausa.

A Caorle, sull’Alto Adriatico, l’autunno offre proprio questa possibilità. Un ritmo che sembra adattarsi particolarmente bene alle esigenze delle famiglie.

Al Cavallino Bianco Caorle – Venezia, Luxury Family Beach Resort 5 stelle lusso, questa idea si traduce in una vacanza costruita attorno a una parola che, per i genitori, spesso diventa difficile da trovare: tempo. Tempo da trascorrere insieme, naturalmente, ma anche tempo per i bambini, per la coppia e, semplicemente, per sé. È la filosofia sintetizzata nei concetti di Family Time, Kids Time, Two Time e My Time.

Per una famiglia, il valore di questa formula sta soprattutto nella possibilità di non dover scegliere tra il divertimento dei figli e il benessere degli adulti. Mentre i più piccoli partecipano alle attività loro dedicate e possono vivere gli spazi di Lino Land, 750 metri quadrati pensati per bambini e ragazzi, mamma e papà possono concedersi qualche ora lontano dalla routine. Il resort dispone di 101 family suite, da 46 a 118 metri quadrati, con terrazze vista o fronte mare, oltre a una spiaggia privata di 5 ettari e piscine interne ed esterne riscaldate. Ma è soprattutto l’area wellness, con oltre 4.000 metri quadrati, a raccontare questa attenzione al benessere.

Spa e Infinity Sky Pool, lo spazio degli adulti

A Lea’s Beauty & Spa vengono proposti massaggi, trattamenti viso e corpo, rituali di benessere, percorsi ayurvedici ed esperienze ispirate al mare. Negli spazi dedicati agli adulti, la Infinity Sky Pool Adults Only, piscina esterna riscaldata a sfioro panoramica, offre invece la possibilità di fermarsi qualche ora e guardare l’Adriatico da una prospettiva diversa.

L’autunno sembra dunque particolarmente adatto a questo modo di intendere la vacanza. Non ci sono necessariamente grandi programmi da riempire, ma la possibilità di lasciare spazio alle giornate, alternando una passeggiata a un momento in piscina, il gioco dei bambini a una pausa per gli adulti, una cena insieme a qualche ora dedicata alla coppia.

È una concezione della vacanza familiare che parte da un’idea semplice: stare bene tutti non significa necessariamente fare tutto insieme, tutto il tempo. A volte significa permettere a ciascuno di avere il proprio spazio per poi ritrovarsi, con più leggerezza, nello stesso momento.

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