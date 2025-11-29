Attualità

Fine settimana a doppia velocità, il meteo di oggi e domani

di Paolo Diacono - 29 Novembre 2025

Sarà un fine settimana a due volti sul fronte del meteo. Per la giornata di oggi è previsto bel tempo un po’ ovunque ma domani, domenica 30 novembre, torneranno le nuvole su buona parte del Nord del Paese. Attese precipitazioni al Centro Nord e al Sud, in particolare sulle aree costiere della Puglia e tra la Calabria tirrenica e la Sicilia. A Palermo è già scattata l’allerta gialla: si temono temporali e disagi.

Il meteo del fine settimana

Il sole, almeno oggi, dovrebbe splendere sul Mezzogiorno e sul Centro in particolare sulla fascia tirrenica. Previste precipitazioni anche in Sardegna. Bel tempo pure al Nord con qualche possibilità di nuvole, in mattinata, tra Lombardia e Trentino Alto Adige. La nuvolosità aumenterà nella giornata di domani e coinvolgerà, oltre al Nord, anche Toscana, Lazio e Sardegna. In Liguria e Lombardia si teme l’arrivo di nuove piogge che potrebbero però essere tutto sommato deboli. Al Nord Est non dovrebbe piovere ma il cielo sarà comunque coperto.

Le temperature

Per effetto del sole, le massime sono in lieve aumento nella giornata di oggi. Ma è previsto il calo delle temperature con l’arrivo delle prime piogge di domenica. Previsti venti di maestrale, in attenuazione per domani. La neve potrà scendere fino a 1200 metri di quota. Insomma il meteo del fine settimana mostra un’Italia a doppia velocità. Sole e poi nuvole con il rischio pioggia diffuso. Insomma, si potrà uscire ma occhio a ricordarsi di portare con sé un ombrello. Non si può mai sapere.