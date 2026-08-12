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Regionale si rifà il look: consegnati 31 treni per 270 milioni

I dati Trenitalia, cosa cambia adesso per i pendolari

di Cristiana Flaminio - 12 Agosto 2026

Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), prosegue il rinnovo della propria flotta con 31 nuovi treni consegnati dall’inizio del 2026 a oggi. Lo spiega, in una nota, proprio il Gruppo Ferrovie dello Stato. L’investimento complessivo sarà pari a circa 370 milioni di euro. E, come si legge nel documento di Fs, già entro il 2027 “i convogli di nuova generazione destinati a pendolari e viaggiatori in tutta Italia saliranno a 1.081, per un investimento di sette miliardi di euro”.

Regionale (Fs), cosa cambia adesso

Grazie ai Contratti di Servizio con le Regioni e le Province Autonome, committenti del servizio, fino a oggi sono stati consegnati 674 treni di nuova generazione che, sommati ai 335 acquistati in precedenza, portano a 1009 il numero dei nuovi convogli in circolazione. In particolare, ad oggi, 359 treni sono stati destinati al Centro Italia, 369 al Nord e 281 al Sud e alle Isole, rafforzando l’offerta del trasporto ferroviario regionale in tutto il Paese. Con le ulteriori consegne di quest’anno e quelle previste entro il 2027, l’80% dell’intera flotta Regionale di Trenitalia e Fs sarà rinnovato.

Quanti pendolari ogni giorno

Trenitalia (Fs), con il servizio Regionale, garantisce una mobilità capillare su tutto il territorio nazionale, con oltre 6.000 corse giornaliere e più di 400 milioni di passeggeri trasportati ogni anno. L’offerta punta alla sostenibilità e all’innovazione. Grazie anche a oltre 150 Link. Cioè alle soluzioni intermodali treno+bus, navi e altri mezzi, che permettono di raggiungere facilmente le destinazioni più remote. Potenziando l’efficienza e la qualità del trasporto regionale lungo tutta la Penisola.

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