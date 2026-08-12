Attualità

Addio Silvia Monti: attrice, moglie di De Benedetti

Da tempo affetta da una grave malattia, lascia un ricordo nella storia del cinema italiano degli anni Settanta e nella vita pubblica e imprenditoriale del Paese

di Daniel Walker - 12 Agosto 2026

Carlo De Benedetti con la moglie Silvia Monti nel 2011

La scomparsa di Silvia Monti: addio all’ex attrice e moglie di Carlo De Benedetti.

La morte di Silvia Monti

Si è spenta a Lugano all’età di 80 anni Silvia Monti, nome d’arte di Silvia Cornacchia.

Da tempo affetta da una grave malattia, lascia un ricordo nella storia del cinema italiano degli anni Settanta e nella vita pubblica e imprenditoriale del Paese.

La carriera nel cinema: una meteora di grande successo

Nata a Bassano del Grappa il 23 gennaio 1946, Silvia Monti è stata una delle figure più affascinanti e riconoscibili del cinema italiano tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta.

I debutti e i grandi registi

Debutta sul grande schermo nel 1969 con Fräulein Doktor di Alberto Lattuada e Metti, una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi, prendendo parte anche alla commedia francese Il cervello di Gérard Oury.

I ruoli cult

Negli anni successivi lavora in numerosi film di genere, dai polizieschi ai thriller, tra cui Una lucertola con la pelle di donna di Lucio Fulci, Giornata nera per l’ariete e Il corsaro nero.

La consacrazione con Alberto Sordi

Il ruolo che la consegna al grande pubblico arriva nel 1974 con Finché c’è guerra c’è speranza, diretto e interpretato da Alberto Sordi, in cui interpreta la moglie del commerciante d’armi Pietro Chiocca.

L’addio alle scene

: Proprio al culmine della popolarità, Silvia Monti decide inaspettatamente di ritirarsi a vita privata, abbandonando in modo definitivo il mondo dello spettacolo.

La vita privata

Una vita tra Porto Rotondo e il suo posto accanto a De Benedetti.

La vita personale dell’ex attrice è stata legata a figure di primissimo piano dell’imprenditoria e della società italiana.

Il matrimonio con Luigi Donà dalle Rose

È stata sposata per venticinque anni con il conte Luigi Donà dalle Rose, tra i fondatori del borgo di Porto Rotondo in Sardegna.

Una località a cui la Monti è rimasta profondamente legata per tutta la vita e dove ha dato un contributo attivo alla comunità locale. Dalla loro unione sono nati i figli Leonardo e Una.

Le nozze con Carlo De Benedetti

Nel 1997 aveva sposato in seconde nozze l’imprenditore ed editore Carlo De Benedetti, con il quale si era stabilita a vivere a Lugano, in Svizzera, mantenendo una vita riservata e al riparo dai riflettori fino agli ultimi giorni.