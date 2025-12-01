Cronaca

Firenze, mistero sulla morte dell’antiquario Franco Giorgi e della moglie

di Flavia Romani - 1 Dicembre 2025

È avvolta nel mistero la morte di Franco Giorgi, 74 anni, noto antiquario fiorentino, e di sua moglie Gianna Di Nardo, 68 anni, trovati senza vita nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di domenica, quando il figlio della coppia, non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, è entrato in casa e si è trovato di fronte a una scena drammatica. Ha immediatamente allertato i soccorsi, ma i sanitari del 118 intervenuti poco dopo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’appartamento presentava segni inequivocabili di violenza: numerose tracce di sangue in più stanze e segni di colluttazione che lasciano pensare a un’aggressione prolungata. Le ferite riportate dai coniugi sarebbero compatibili con l’uso di un’arma da taglio, probabilmente un coltello, che tuttavia non è ancora stato rinvenuto. Per questo i carabinieri della scientifica hanno trascorso ore nella casa eseguendo rilievi, raccogliendo materiale biologico e ricostruendo i movimenti all’interno dei vari ambienti.

Firenze, morto l’antiquario Giorgi e la moglie: le indagini

Le indagini procedono a tutto campo. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: dal duplice omicidio ad opera di una terza persona fino a un gesto maturato in ambito familiare. Resta aperta anche la pista dell’omicidio-suicidio, sebbene nulla al momento porti con certezza in una direzione precisa. Gli investigatori stanno ascoltando i vicini e chiunque possa aver notato movimenti sospetti nelle ore precedenti al ritrovamento. Via Orsini è una zona residenziale molto frequentata, e ogni testimonianza può rivelarsi decisiva.

Sul posto, per un sopralluogo durato ore, è intervenuto anche il magistrato di turno, Alessandro Piscitelli. La procura e i carabinieri stanno analizzando impronte, tracce biologiche e i tabulati telefonici della coppia, con l’obiettivo di ricostruire gli ultimi contatti e la sequenza temporale degli eventi. Un lavoro meticoloso che dovrà chiarire non solo come siano morti i coniugi, ma anche perché.