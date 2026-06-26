Attualità

Foggia, incidente all’alba: morti tre giovani

di Claudia Mari - 26 Giugno 2026

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte lungo la strada statale 89, l’arteria che collega Foggia a Manfredonia. Nel violento schianto hanno perso la vita tre persone, una donna e due uomini, tutti di circa trent’anni. La tragedia si è consumata intorno alle 4.30, quando l’auto sulla quale viaggiavano è uscita improvvisamente di strada per cause ancora in fase di accertamento.

Incidente a Foggia, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, le vittime si trovavano a bordo di una Opel Corsa. Per motivi che restano ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo. L’utilitaria avrebbe quindi sbandato, uscendo dalla carreggiata e ribaltandosi più volte prima di arrestare la sua corsa. L’impatto è stato estremamente violento e ha distrutto completamente l’automobile, lasciando ai soccorritori una scena devastante.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per i tre occupanti non c’era ormai più nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso delle vittime, morte a causa delle gravissime lesioni riportate nell’incidente.

Fondamentale anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare i corpi rimasti incastrati tra le lamiere del veicolo. Utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, i pompieri sono riusciti a estrarre le tre persone dall’abitacolo completamente deformato dopo il ribaltamento.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti sono tuttora in corso e nessuna ipotesi viene al momento esclusa. Saranno gli esami tecnici sul veicolo e le verifiche effettuate dagli investigatori a chiarire se all’origine dell’incidente vi siano stati un malore del conducente, un guasto meccanico, un ostacolo improvviso o altri fattori.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione del mezzo incidentato, la circolazione lungo la statale 89 è stata temporaneamente limitata a una sola corsia, con inevitabili rallentamenti del traffico.