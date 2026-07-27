Attualità

Oscurato il sito di Fonbet, l’agenzia russa sponsor di Pirlo

Il sito di scommesse finisce offline, la polemica invece continua a restare al centro

di Martino Tursi - 27 Luglio 2026

Fonbet è stata oscurata in Italia: l’agenzia russa di scommesse è stata messa offline dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un effetto (nemmeno troppo) collaterale alle furibonde polemiche emerse sull’ipotesi di Andrea Pirlo alla guida della Nazionale. Le critiche politiche che l’hanno inseguito, difatti, hanno riportato che l’accordo commerciale tra l’ex allenatore della Juve e della Sampdoria con la stessa Fonbet sarebbe a dir poco, secondo Picierno e Calenda, inopportuno per chi ambisce a fare il cittì della Nazionale. Solo Roberto Vannacci ha difeso Pirlo affermando che a cultura e sport andrebbero garantiti dei salvacondotti.

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Fonbet oscurata: l’annuncio dell’Adm

Stando a quanto riporta Agimeg, l’Adm avrebbe disposto il provvedimento a seguito del quale, da oggi, il sito di Fonbet, l’agenzia di cui Pirlo dall’ottobre 2025 era global ambassador, è oscurato al pubblico italiano. In particolare, si tratterebbe di due domini già oscurati mentre un terzo, con base anzi licenza nel paradiso offshore di Curaçao, riuscirebbe per il momento ad aggirare il blocco. La polemica su Pirlo, dunque, ha fatto finire Fonbet sul taccuino dei cattivi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il fatto è che l’operatore non ha alcuna licenza in Italia per la raccolta di soldi in Italia.

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Il tema delle scommesse

La vicenda Fonbet-Pirlo riporta d’attualità anche un altro tema. Che, in questo caso, non è del tutto laterale. È quello delle scommesse sportive e della sponsorizzazione. La Lega Calcio vorrebbe un’apertura ancora più solida. Il campolargo, a cominciare dai M5s, ne fanno una battaglia di bandiera agitando i rischi ludopatia e ricordando i problemi di gioco che, solo qualche mese fa, hanno interessato (anche) alcuni calciatori tra i più in vista del panorama sportivo italiano.