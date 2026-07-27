Attualità

Il paradosso di Berlino e il cortocircuito della sinistra

di Alessandro Scipioni - 27 Luglio 2026

Oltre la cronaca, il cortocircuito della società multiculturale

​Il tempo della giustizia impone sempre prudenza, il dovere di attendere l’accertamento dei fatti e la verifica puntuale delle responsabilità prima di emettere qualsiasi giudizio. Tuttavia, fermarsi alla superficie della cronaca giudiziaria rischia di essere un esercizio miope.

Quello che emerge da vicende come quella di Berlino non è un episodio isolato, ma un cortocircuito politico e culturale di portata epocale che l’agenda progressista occidentale finge sistematicamente di non vedere. Da anni ci viene raccontata una narrazione rassicurante e unidirezionale.

L’apertura incondizionata delle frontiere, l’accoglienza senza filtri e la promozione di una società liquida e multiculturale dovrebbero fondersi in un armonico mosaico di progressismo cosmopolita.

Il dogma di fondo presuppone che tutte le istanze di emancipazione camminino necessariamente a braccetto. La realtà, tuttavia, restituisce un impatto drammaticamente diverso. Esistono comunità e visioni del mondo che non solo rifiutano la società liquida, ma fondano la propria esistenza su un’identità culturale, religiosa e politica radicale e tradizionale.

L’attrito tra identità forti e agenda dei diritti

Sul piano dei diritti formali si può predicare l’uguaglianza universale, ma sul piano delle identità reali gli uomini non si sentono affatto uguali, né riconoscono i medesimi valori. Prendiamo il cuore del problema; l’attrito frontale tra l’universo valoriale dell’Islam tradizionale e l’agenda dei diritti legati al mondo gender e alla scomposizione dei ruoli identitari promossa dalla sinistra occidentale.

Da un lato abbiamo un progressismo che ha fatto della decostruzione dell’identità la propria bandiera culturale; dall’altro, un’identità forte, coesa, che non riconosce i codici della modernità e considera certe derive inaccettabili. La sinistra politica si trova così stretta in una morsa insostenibile, divisa tra l’ambizione di intercettare il consenso delle nuove comunità di immigrati e la necessità di mantenere il favore dei movimenti progressisti.

Ma queste due realtà sono ontologicamente inconciliabili!

Il vicolo cieco di un modello

Pretendere di saldarle significa ignorare la natura profonda dei conflitti valoriali. Eventi come quelli di Berlino e le cronache che vi ruotano attorno non sono semplici incidenti di percorso o episodi di ordinaria intolleranza urbana, bensì il sintomo visibile di un vicolo cieco politico che fonda il suo binario morto nella contraddizione di un modello. Il vero nodo non è soltanto l’evento in sé, ma ciò che c’è dietro.

Lo scontro frontale tra il sogno globalista di una società senza barriere e la durezza di identità millenarie che non hanno alcuna intenzione di farsi dissolvere nel crogiuolo della modernità liquida. Finché la politica si limiterà a gestire l’emergenza della cronaca senza avere il coraggio di guardare in faccia alla realtà di queste faglie culturali, il cortocircuito continuerà ad alimentarsi, lasciando macerie morali e politiche difficilmente sanabili.

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