Fondazione Barilla presenta a Roma il Grand Tour del Libro del Risparmio

di Italpress - 4 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, che si celebra il 5 febbraio, Fondazione Barilla presenta il Grand Tour del Libro del Risparmio, un progetto artistico itinerante che porta nelle piazze italiane il messaggio della lotta allo spreco alimentare come leva di risparmio economico e sociale.A un anno dal lancio de “Il Libro del Risparmio – 120 azioni contro lo spreco alimentare per risparmiare dentro e fuori casa”, già scaricato da oltre un milione e mezzo di persone, Fondazione Barilla ha ora deciso di portare in alcuni dei luoghi più famosi d’Italia i messaggi contenuti nella pubblicazione gratuita, che dimostra come una famiglia, con un approccio più consapevole in cucina, possa arrivare a risparmiare oltre a 500 euro all’anno.«Con Il Libro del Risparmio abbiamo voluto dimostrare che combattere lo spreco alimentare non è solo una scelta responsabile, ma anche un’opportunità concreta per le famiglie – dichiara Paolo Barilla, Vicepresidente di Fondazione Barilla – Il Grand Tour nasce proprio da questa convinzione: portare il messaggio nelle piazze, incontrando le persone nella loro quotidianità e mostrando come piccoli gesti possano generare un valore reale, anche economico. Parlare di risparmio significa restituire al cibo il valore che merita».«Lo spreco alimentare è una delle grandi contraddizioni del nostro tempo: ogni anno buttiamo via circa un terzo del cibo prodotto, con un impatto enorme dal punto di vista ambientale, economico e sociale – afferma Riccardo Valentini, Professore di Ecologia,Premio Nobel per la Pace con IPCC e Advisor di Fondazione Barilla -. Iniziative come il Grand Tour del Libro del Risparmio hanno il merito di tradurre dati complessi in azioni semplici e accessibili, dimostrando che ciascuno di noi può essere parte della soluzione, ottenendo allo stesso tempo un beneficio diretto».Il Grand Tour partirà dalla Capitale, con il Patrocinio del Comune di Roma, dove l’installazione artistica, pensata come un grande libro animato, sarà visibile in Piazza del Popolo fino al 5 febbraio, in Piazza di Spagna dal 6 al 10 febbraio e in Piazza San Lorenzo in Lucina dall’11 al 18 febbraio, per poi attraversare da Nord a Sud 10 delle principali città italiane nei prossimi mesi. Un modo nuovo per raccontare, fuori dai contesti tradizionali, come piccoli gesti quotidiani possano generare un impatto concreto sul portafoglio, sulla comunità e sull’ambiente.L’installazione è progettata per catturare l’attenzione dei passanti e invitarli a fermarsi, osservare, scoprire e approfondire. Attraverso scenografie tridimensionali, movimenti meccanici e una narrazione visiva immediata, il pubblico viene accompagnato all’interno dei temi del libro.Elemento distintivo del progetto è l’utilizzo della paper art, affidata all’artista Mauro Seresini, che ha realizzato personaggi e ambientazioni interamente in carta, con un’attenzione particolare ai dettagli e alla resa tridimensionale.A dare movimento e poesia all’installazione è stato invece Virgilio Villoresi, regista e artista visivo che ha unito cinema e animazione dando vita, grazie alla delicatezza della carta e ai meccanismi cinetici, a un’opera di grande impatto visivo.«Mi affascina l’idea di dare movimento a oggetti che normalmente associamo alla staticità – aggiunge Virgilio Villoresi -. In questa installazione il movimento diventa un linguaggio che invita a fermarsi, osservare e riflettere. Il Grand Tour del Libro del Risparmio è un viaggio visivo e sensoriale che unisce poesia e consapevolezza».Ecco le 11 tappe: Roma – Piazza del Popolo: dal 3 al 5 febbraio; Roma – Piazza di Spagna: dal 6 al 10 febbraio; Roma – Piazza San Lorenzo in Lucina: dall’11 al 18 febbraio; Parma – Piazza Garibaldi: dall’11 al 19 febbraio; Perugia – Piazza della Repubblica: dal 19 al 23 febbraio; Napoli – Piazza Dante: dal 24 febbraio al 10 marzo; Bologna – Piazza Galvani: dal 5 al 9 marzo; Bari – Via Sparano: dall’11 al 18 marzo; Padova – Piazza Garibaldi: dal 17 al 25 marzo; Palermo – Piazza Castelnuovo: dal 20 marzo al 27 marzo; Torino – Via Lagrange: dal 26 marzo al 9 aprile; Genova – Porto Antico, calata Falcone Borsellino: dal 10 al 24 aprile; Milano – Piazza Cordusio: dal 28 aprile all’11 maggio.

