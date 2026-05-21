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Fondo pensione: perché ora interessa tanto agli italiani

Cosa è, a cosa serve, cosa bisogna fare

di Giorgio Brescia - 21 Maggio 2026

Fondo pensione, il tema della previdenza complementare è diventato centrale nel dibattito economico delle famiglie italiane.

Cosa è

Con l’evoluzione del sistema pensionistico pubblico, i fondi pensione non rappresentano più una semplice opzione di risparmio, ma uno strumento indispensabile per garantire la stabilità economica futura.

Per il 2026, il quadro normativo introduce importanti aggiornamenti volti a incentivare l’adesione alla previdenza integrativa, ridefinendo i vantaggi fiscali per i lavoratori.

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A cosa serve il Fondo pensione?

Un fondo pensione è uno strumento di risparmio a lungo termine che ha l’obiettivo di erogare una pensione integrativa (o complementare) che si aggiungerà a quella pubblica dell’Inps.

Il meccanismo si basa sull’accantonamento periodico di somme di denaro durante la vita lavorativa. Questi capitali vengono investiti sui mercati finanziari da gestori professionisti per generare rendimenti nel tempo. Al momento del pensionamento, l’aderente può convertire la posizione accumulata in una rendita vitalizia mensile o richiederne una parte sotto forma di capitale unico.

I vantaggi fiscali: la deducibilità nel 2026

Il principale incentivo dello Stato per favorire la previdenza complementare risiede nella deducibilità fiscale dei contributi versati.

Il funzionamento

Le somme versate nel fondo pensione vengono dedotte dal reddito complessivo Irpef. Questo significa che l’importo versato abbatte direttamente l’imponibile fiscale, traducendosi in un risparmio immediato sulle tasse (un rimborso direttamente in busta paga o nel modello 730).

Il limite massimo

Anche per il 2026, il tetto massimo di deducibilità ordinario è fissato a 5.164,57 euro all’anno. In questa quota rientrano i contributi versati dal lavoratore e l’eventuale contributo del datore di lavoro, mentre è escluso il Tfr (Trattamento di Fine Rapporto).

Regole speciali e limiti per i nuovi occupati

La normativa prevede agevolazioni specifiche per i giovani e i lavoratori di prima occupazione (coloro che hanno iniziato a versare contributi previdenziali dopo il 1° gennaio 2007).

Per i primi 5 anni di partecipazione a un fondo pensione, se i versamenti sono stati inferiori al tetto massimo, questi lavoratori acquisiscono un “bonus”. Nei successivi 20 anni, possono superare il limite standard di deducibilità, arrivando a dedurre fino a un massimo di 7.746,85 euro all’anno, recuperando così il terreno perduto nei primi anni di carriera.

Tassazione agevolata alla liquidazione

Il vantaggio fiscale non si esaurisce durante la fase di versamento, ma prosegue al momento del riscatto della prestazione.

Mentre le normali rendite finanziarie sono tassate al 26%, il capitale accumulato nei fondi pensione gode di un’aliquota di favore. Al momento del pensionamento, sulla prestazione viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Questa percentuale si riduce dello 0,30% per ogni anno di iscrizione successivo al quindicesimo, fino a raggiungere un’aliquota minima del 9% dopo 35 anni di partecipazione.