Sociale

Giornata Mondiale della Diversità Culturale

di Priscilla Rucco - 21 Maggio 2026

Il 21 maggio la comunità internazionale celebra la Giornata Mondiale della Diversità Culturale indetta dall’Unesco: un appuntamento che chiede a tutti i popoli di scegliere il confronto invece della guerra.

Quando la diversità diviene una risorsa

Ogni anno, il 21 maggio, il mondo celebra la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2002 con la risoluzione 57/249, nasce sull’onda della Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale adottata dall’Unesco nel novembre 2001 e rappresenta oggi uno degli appuntamenti simbolicamente più densi del calendario internazionale.

Non si tratta di una celebrazione retorica. O almeno, non dovrebbe esserlo. Dietro la data c’è una visione precisa del mondo: quella secondo cui il patrimonio culturale dell’umanità, nella sua molteplicità, costituisce una risorsa irrinunciabile per costruire pace, ridurre le disuguaglianze e orientare lo sviluppo verso criteri davvero sostenibili.

Una sola data, ma molte domande

Il contesto in cui si celebra questa giornata nel 2026 è tutt’altro che sereno. I conflitti armati in diverse aree del pianeta, le tensioni identitarie che attraversano anche le democrazie più consolidate, le politiche migratorie sempre più restrittive in Europa e altrove: tutto questo rende il tema della diversità culturale non una questione da convegno, ma una sfida concreta e urgente. Quando le culture si ignorano o si temono, la violenza trova terreno un terreno molto fertile. Quando si incontrano, anche nel disaccordo, costruiscono anticorpi contro l’estremismo.

La risposta che le Nazioni Unite propongono da oltre vent’anni è quella del dialogo interculturale: non la cancellazione delle differenze, né la loro esasperazione, ma il loro “semplice” riconoscimento come punto di partenza per una convivenza possibile. Un approccio che richiede ovviamente un grande sforzo, pazienza e strutture istituzionali capaci di strutturare i buoni propositi in pratiche concrete, a livello nazionale, ma anche sovranazionale.

La cultura come economia

C’è un aspetto di questa specifica giornata che troppo spesso viene spesso sottovalutato: quello economico. Secondo i dati elaborati dall’Unesco, il settore culturale e creativo contribuisce per il 3,1% al prodotto interno lordo mondiale e rappresenta il 6,2% dell’occupazione globale – numeri che raccontano di un comparto capace di generare valore reale, non solo “simbolico”. Un comparto che impiega in misura significativa donne e giovani, e che l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite riconosce esplicitamente come fattore trasversale rispetto a tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: dalla riduzione della povertà alla parità di genere, dall’istruzione di qualità alle città inclusive.

Eppure la cultura fatica ancora a trovare spazio adeguato nelle politiche pubbliche e nella cooperazione internazionale. Il paradosso è evidente: si celebra la diversità culturale un giorno all’anno mentre, negli altri 364, i bilanci destinati alla cultura restano tra i più sacrificati nelle stagioni di austerità.

Il patrimonio come identità condivisa

Uno degli aspetti più delicati del dialogo tra culture riguarda quello che viene chiamato “patrimonio immateriale”: le tradizioni, le lingue, i saperi artigianali, le pratiche rituali che ogni comunità tramanda e che, nel contatto con altre culture, possono arricchirsi o rischiare di scomparire.

L’Unesco lavora su questo terreno con strumenti giuridici internazionali, tra cui anche la Convenzione del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, che impegna gli Stati firmatari a costruire ecosistemi creativi aperti e rispettosi delle specificità locali.

Preservare questa ricchezza non significa chiudersi in “recinti identitari”, ma coltivare la consapevolezza che ogni perdita culturale impoverisce tutti noi.

Un quesito importante

Eppure, proprio qui, sorge una domanda che vale la pena farsi senza troppa diplomazia: celebrare la diversità è ancora sufficiente, o rischia di diventare un gesto consolatorio in un mondo che va nella direzione opposta? Vale a dire: quante di queste dichiarazioni solenni si traducono in politiche reali, in aule scolastiche dove si insegna davvero la storia degli altri, in spazi pubblici dove chi arriva da lontano non viene solo tollerato ma ascoltato?