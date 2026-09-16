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Formula 1, ufficiale il calendario 2027: tornano Portogallo e Turchia, dieci Sprint Race

Tornano Portogallo e Turchia, escono Zandvoort e Barcellona. La stagione si concluderà il 12 dicembre ad Abu Dhabi

di Lino Sasso - 16 Settembre 2026

La Formula 1 ha ufficializzato il calendario 2027, confermando una stagione da 24 Gran Premi ma con diverse novità. Tornano Portogallo e Turchia, escono Zandvoort e Barcellona, mentre aumenta sensibilmente il numero delle Sprint Race, che saliranno a dieci. Cambierà anche il punto di partenza della stagione. Il Mondiale non scatterà dall’Australia: il primo appuntamento sarà il Gran Premio del Bahrain, in programma sul circuito di Sakhir dal 12 al 14 marzo. La stagione si concluderà invece il 12 dicembre ad Abu Dhabi, dopo nove mesi di gare e un calendario particolarmente fitto nella seconda parte dell’anno.

Tornano Portimão e Istanbul e salgono a 10 le Sprint Race

Tra le novità più significative c’è il ritorno del Gran Premio del Portogallo, che si correrà a Portimão dal 18 al 20 giugno. L’Autodromo Internacional do Algarve rientra nel Mondiale dopo le edizioni disputate nel 2020 e 2021. Rientra anche il Gran Premio di Turchia, con appuntamento a Istanbul Park dall’1 al 3 ottobre. Anche il circuito turco mancava dal calendario della Formula 1 dal 2021. A lasciare spazio sono invece Olanda e Barcellona. Per Zandvoort arriva la conclusione dell’esperienza nel calendario iridato dopo la scadenza del contratto. Il circuito catalano resterà invece fuori nell’ambito dell’alternanza con Spa-Francorchamps e tornerà quindi nel 2028.

La Formula 1 continua inoltre a puntare con decisione sul formato Sprint. Nel 2027 i weekend con la gara breve saliranno a dieci. Tra le novità spicca soprattutto Monaco, dove il format farà il suo debutto sulle strade del Principato. Anche il Gran Premio d’Italia sul circuito di Monza avrà il format Sprint. Le dieci Sprint sono previste in Bahrain, Australia, Giappone, Canada, Monaco, Gran Bretagna, Italia, Brasile, Qatar e Abu Dhabi.

GP Bahrain – Sakhir: 12-14 marzo – Sprint GP Arabia Saudita – Jeddah: 19-21 marzo GP Australia – Melbourne: 2-4 aprile – Sprint GP Giappone – Suzuka: 9-11 aprile – Sprint GP Cina – Shanghai: 16-18 aprile GP Miami: 30 aprile-2 maggio GP Canada – Montréal: 21-23 maggio – Sprint GP Monaco: 4-6 giugno – Sprint GP Portogallo – Portimão: 18-20 giugno GP Gran Bretagna – Silverstone: 2-4 luglio – Sprint GP Austria – Spielberg: 9-11 luglio GP Belgio – Spa-Francorchamps: 23-25 luglio GP Ungheria – Budapest: 30 luglio-1 agosto GP Italia – Monza: 3-5 settembre – Sprint GP Spagna – Madrid: 10-12 settembre GP Azerbaigian – Baku: 24-26 settembre GP Turchia – Istanbul: 1-3 ottobre GP Singapore: 8-10 ottobre GP Stati Uniti – Austin: 22-24 ottobre GP Messico – Città del Messico: 29-31 ottobre GP Brasile – São Paulo: 5-7 novembre – Sprint GP Las Vegas: 18-20 novembre GP Qatar – Lusail: 3-5 dicembre – Sprint GP Abu Dhabi – Yas Marina: 10-12 dicembre – Sprint