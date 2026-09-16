Esteri

Gaza, crolla un palazzo: almeno 11 morti e decine di bambini sotto le macerie

di Flavia Romani - 16 Settembre 2026

È di almeno 11 morti, tra cui cinque bambini, il bilancio provvisorio del crollo di un edificio nella zona occidentale di Gaza City. Il palazzo ospitava oltre cento palestinesi sfollati e, secondo quanto riferito dalla Protezione civile palestinese ad Al-Jazeera, decine di persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie. Le operazioni di soccorso sono in corso da ore.

Prima i bombardamenti israeliani, poi il crollo

L’edificio, composto da più piani, aveva già riportato danni in seguito ai bombardamenti israeliani. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, al momento del crollo, avvenuto intorno all’una di notte, all’interno si trovavano diverse famiglie che stavano dormendo.

Le immagini diffuse e verificate da Al-Jazeera mostrano i soccorritori impegnati a scavare tra i detriti alla ricerca dei superstiti. In alcuni momenti, le squadre della Protezione civile hanno lavorato insieme agli abitanti della zona, costretti a utilizzare anche le mani per rimuovere il cemento e raggiungere le persone rimaste sepolte. Dai cumuli di macerie, secondo i testimoni, provenivano le richieste di aiuto di alcuni bambini.

Un filmato mostra inoltre una bambina tratta in salvo e portata via in ambulanza, insieme ad altri sopravvissuti, alcuni dei quali erano bambini.

I soccorsi e i dispersi sotto le macerie

La Protezione civile palestinese ha riferito che circa cento persone potrebbero essere ancora sotto le macerie, tra cui una cinquantina di bambini. Secondo il suo portavoce, le operazioni sarebbero ostacolate dalla mancanza di mezzi pesanti necessari per intervenire.

L’ente, inoltre, stima che circa 2.000 strutture nelle aree abitate presentino gravi problemi di stabilità. Molti residenti, tuttavia, non avrebbero alternative abitative e sarebbero quindi costretti a rimanere in edifici danneggiati.