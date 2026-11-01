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Formula 1, Gp del Messico stasera: orario e dove vederlo

di Emily Gabrielli - 1 Novembre 2026

@ANSAfoto

La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio del Messico. Oggi, domenica 1 novembre, i riflettori sono puntati sul circuito di Città del Messico, dove Lewis Hamilton scatterà dalla prima posizione al volante della Ferrari. Alle sue spalle partiranno George Russell, con la Mercedes, e Charles Leclerc, sull’altra monoposto del Cavallino rampante. Quarto posto in griglia per Kimi Antonelli, sempre più vicino a un traguardo storico.

Il giovane pilota bolognese, appena ventenne, è infatti in testa alla classifica mondiale con 365 punti. Il vantaggio sui rivali è consistente: 123 lunghezze sul compagno di squadra Russell e 124 su Hamilton. Un margine che potrebbe consentirgli di conquistare il titolo iridato con quattro Gran Premi ancora da disputare.

Per laurearsi campione già in Messico, Antonelli dovrà chiudere la gara almeno al nono posto. Il titolo potrebbe arrivare anche senza punti, a condizione che né Russell né Hamilton riescano a vincere. Una domenica che potrebbe dunque trasformarsi in una giornata decisiva per il futuro del Mondiale.

Gp del Messico, la griglia di partenza

Ecco l’ordine di partenza della gara di Città del Messico, in programma oggi, domenica 1 novembre.

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Ryo Hirakawa (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac)

Verstappen e Lawson sono stati arretrati di una posizione dopo un contatto tra i due piloti. Bortoleto ha ricevuto una penalità di cinque posizioni per la sostituzione di componenti, mentre Bottas partirà dal fondo dello schieramento per un’ulteriore sostituzione di componenti.

Gp Messico, dove vederlo tv e streaming

Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport F1, al canale 207, e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.

Per chi non dispone di un abbonamento, sarà possibile seguire la gara anche su TV8, che proporrà la trasmissione in chiaro in differita alle 22.30. Gli appassionati potranno così seguire la corsa che potrebbe consegnare a Kimi Antonelli il suo primo titolo mondiale di Formula 1.