Cronaca

Accoltellato nel centro storico di Nettuno, 28enne in fin di vita

Un giovane ristoratore si trova in fin di vita dopo essere stato brutalmente aggredito al termine del suo turno lavorativo

di Gianluca Pascutti - 1 Novembre 2026

Il giovane stava camminando lungo le vie del borgo medievale per rientrare a casa. In piazza Marcantonio Colonna il ragazzo ha notato un gruppo di sconosciuti. La sua attenzione è stata subito attirata dalle calzature di uno dei tre. Quelle calzature erano identiche al paio che gli era stato sottratto dal suo appartamento solo una settimana prima. Il proprietario si è quindi avvicinato al gruppo per chiedere immediate spiegazioni sulla provenienza delle scarpe. La discussione verbale è purtroppo degenerata in pochissimi istanti in un violento scontro fisico. Durante la colluttazione qualcuno ha estratto un’arma da taglio e ha colpito l’uomo con estrema violenza. I fendenti sferrati hanno raggiunto la vittima all’addome e al torace, provocando una profonda ferita al polmone. I responsabili dell’aggressione sono poi fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce nel buio della notte.

Le condizioni di salute della giovane vittima

I passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato immediatamente i soccorsi sanitari. Gli operatori del servizio di emergenza sono arrivati sul posto in pochi minuti. Il ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi per via delle ferite riportate durante la rissa. I medici indicano una prognosi riservata a causa della forte lesione polmonare. Il paziente resta attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

La rapida svolta nelle indagini delle forze dell’ordine

Gli investigatori hanno avviato subito le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Le pattuglie hanno analizzato minuziosamente le registrazioni delle telecamere della videosorveglianza locale. Le testimonianze dei presenti hanno permesso di individuare rapidamente il percorso dei tre fuggitivi. I militari hanno rintracciato due dei sospettati mentre camminavano poco distante dal luogo dell’aggressione. Il terzo complice è stato bloccato all’interno di una casa situata nelle immediate vicinanze. I tre giovani arrestati hanno un’età compresa tra i diciotto e i ventitré anni. La procura ha disposto per loro il fermo per tentato omicidio in concorso. I fermati si trovano ora richiusi presso la casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono gli accertamenti degli inquirenti per stabilire chi abbia materialmente sferrato le coltellate mortali.

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