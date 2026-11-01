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MotoGp, Marquez trionfa in Malesia e vola al titolo

Già nel prossimo appuntamento sul circuito di Lusail in Qatar, avrà sulla visiera il suo primo match point iridato

di Giorgio Brescia - 1 Novembre 2026

Marc Marquez c’è: il sigillo di Sepang profuma di storia e decimo titolo. Dalla stoccata immediata alla Curva 1 sul fratello Alex al ritmo martellante nel forno malese. Il fuoriclasse spagnolo domina in solitaria, si porta a +44 su Martin e prepara il primo match point iridato in Qatar.

MotoGp, Marquez trionfa in Malesia

Quando il semaforo di Sepang si spegne, non c’è tattica d’attesa che tenga. Marc Marquez ha stampato nella mente un obiettivo solo: scappare via subito. Conosce l’inferno della Malesia, dove l’umidità asfissiante e le temperature dell’asfalto trasformano ogni Gran Premio in un test di resistenza umana prima ancora che meccanica.

Restare nel gruppo significa respirare l’aria rovente dagli scarichi delle altre moto, mandando in crisi la pressione della gomma anteriore e le energie del pilota.

E così, al primo affondo sulla staccata della Curva 1, Marc non guarda in faccia a nessuno, nemmeno al legame di sangue. Con una manovra chirurgica sfila la leadership al fratello Alex Marquez e scompare all’orizzonte.

Una sinfonia solitaria verso quota 399

Da quel momento in poi, la corsa di Sepang si trasforma in un vero e proprio monologo. Alle sue spalle infuria la battaglia tra la grinta del giovane predestinato Pedro Acosta e la resistenza di Alex Marquez per i gradini più bassi del podio. Marquez guida con una pulizia e una regolarità disarmanti.

È la dimostrazione di forza di un pilota nel pieno della maturità psicologica. Nessun rischio inutile, zero sbavature, solo una martellante sequenza di giri veloci.Con questo trionfo, raggiunge la leggendaria cifra di 80 vittorie nella classe regina. Una pietra miliare che spazza via definitivamente le ombre degli anni bui e degli infortuni.

Ma il dato che fa tremare gli avversari è quello della classifica generale. Il pilota della Ducati Lenovo vola a 399 punti, scavando un solco di 44 lunghezze su Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi.

L’appuntamento con la storia

Il decimo titolo mondiale della carriera non è più un’ipotesi, ma un traguardo a portata di mano.

Già nel prossimo appuntamento di domenica prossima sul circuito di Lusail, in Qatar ancora a rischio, Marquez avrà sulla visiera il suo primo match point iridato. Gli basterà guadagnare 30 punti su Martin e 8 su Bezzecchi per potersi incoronare nuovamente Re del Motomondiale. Sepang ha detto chiaramente che il “Cabroncito” non ha alcuna intenzione di gestire il vantaggio: vuole chiudere i conti da dominatore assoluto.

La corsa al titolo dopo Sepang

Sul podio, quindi, Marquez (Ducati), seguito da Acosta (KTM) e dal fratello Alex (Ducati Gresini).

In classifica, primo Marc Marquez con 399 punti. Dietro di lui Jorge Martin con 355 punti e Marco Bezzecchi che ne ha 332.