Turismo

QUBÌ – Keschtnriggl 2026: castagne e sapori fino all’8 novembre

di Fabiana Romanutti - 1 Novembre 2026

Il Keschtnriggl è un antico attrezzo in legno, usato per sbucciare e pulire le castagne cotte, tipico dell’area altoatesina (keschtn nel dialetto sud tirolese è il nome della castagna). È una specie di cestello dove si mettono i frutti ancora caldi, poi lo si scuote o lo si fa ruotare: l’attrito aiuta a staccare buccia e pellicina. Keschtnriggl è oggi anche il nome della manifestazione gastronomica dedicata alle castagne, che si svolge tradizionalmente in autunno in Alto Adige.

Quest’anno l’edizione 2026 si prolunga fino all’8 novembre nelle località di Lana, Foiana e Tesimo-Prissiano. Il castagno fa parte della cultura e dell’economia locale e le Giornate della Castagna – Keschtnriggl, sostenute dall’Ente forestale e dalle numerose associazioni locali, esprimono il desiderio di raccontare ai visitatori la storia di un patrimonio autentico e vivo.

Tra sentieri, mercatini e piatti alla castagna

Il programma è ricco di appuntamenti, escursioni, incontri, visite guidate come quella al birrificio artigianale Pfefferlechner di Lana con degustazione di birra alla castagna, venerdì 16 ottobre. A Foiana, lungo un Sentiero didattico, dieci stazioni, recentemente rinnovate, accompagnano alla scoperta dell’ecosistema che ruota intorno al castagno. Il mercatino delle Castagne di Foiana, il 18 ottobre, è uno dei momenti più attesi, con gli stand di oggetti di artigianato antico e specialità del territorio.

I ristoranti propongono menu con la castagna protagonista di piatti rustici e di ricette elaborate: un ingrediente per il pane e per i dolci, capace di trasformarsi in una crema che è goduria per il palato. Si potranno gustare i crostoli contadini con marmellata di castagne, le creme spalmabili che arricchiscono lo yogurt, i caratteristici cuori di castagna. Imperdibili, non solo per i golosi, i krapfen ripieni di crema di castagne e il kastanien-schmarrn, il dolce alle castagne ispirato alla tradizione alpina del dessert più amato dall’Imperatore Francesco Giuseppe.

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