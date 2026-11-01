Torino

I no vax “antistorici e antiscientifici ma non pericolosi”

di Redazione - 1 Novembre 2026

I cosiddetti “Guerrieri” No Vax promuovono “un’ideologia antiscientifica, antistorica e anacronistica”. Ma la loro attività, se non si traduce in fatti di reato non rappresenta il “pericolo per l’ordine pubblico che il delitto di associazione per delinquere mira a contrastare”.

Così il gup del tribunale di Torino nelle motivazioni della sentenza con cui a giugno ha prosciolto, contro il parere della procura, sette imputati. Questi facevano parte dei cosiddetti “Vi_Vi”, la sigla che ha realizzato scritte sui muri contro i vaccini tra il 2021 e il 2022 a Torino su svincoli autostradali, scuole, ospedali e musei, banche e sullo stabile in via Lugaro del quotidiano La Stampa.

La procura di Torino, sosteneva di avere scoperto una organizzazione , attiva su Telegram, con “una base operativa segreta”, diffusa a livello nazionale in diverse città italiane attiva per il reclutamento e la formazione dei militanti.

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