Sport

Addio a Ciara Mageean, l’atletica in lutto

L'annuncio della scomparsa sui social. Era malata di cancro

di Maria Graziosi - 1 Novembre 2026

L’atletica leggera è a lutto: è scomparsa Ciara Mageean, già campionessa europea sulla distanza dei 1.500 metri nel 2024. L’atleta di nazionalità irlandese aveva solo 34 anni. Era affetta da una grave malattia che purtroppo l’ha ghermita e uccisa. Purtroppo le era stato diagnosticato un cancro all’intestino al quarto stadio. Una diagnosi che le era arrivata poco più di un anno fa, a luglio 2025. Le cure, la corsa – l’ultima – contro il male. Purtroppo non l’ha vinta. E così questa mattina il mondo dello sport europeo e mondiale si ritrova a piangere una campionessa che se ne va troppo presto.

Addio a Ciara Mageean

L’annuncio è arrivato oggi, 1 novembre. È stato pubblicato direttamente sul suo profilo di Instagram. “Questa mattina, alle 6.30, Ciara ha perso la sua battaglia contro il cancro, circondata dai suoi cari. Figlia, sorella, moglie e amica amatissima, è stata una fonte d’ispirazione per molti; la sua assenza lascerà un grande vuoto”. E poi silenzio, tanti attestati di stima, di affetto. Molti ricordi, specialmente in Irlanda e specialmente nel mondo dell’atletica leggera. Che si stringe al lutto dei familiari e degli amici.

Una vita di corsa

Cara Mageean è stata un’atleta olimpica. Ha rappresentato l’Isola di Smeraldo ai giochi di Rio 2016 e a Tokyo 2021. Era partita da Portaferry la sua lunga corsa nel mondo dello sport e segnatamente dell’atletica leggera. Oltre alla medaglia d’oro europea del 2024, ha ottenuto, sempre sui 1.500, il bronzo agli Europei del 2016, l’argento nel 2022 e un secondo posto ai Giochi del Commonwealth nel 2022. Ora, di lei, rimane il ricordo di una sportiva e di una donna che ha combattuto fino all’ultimo.