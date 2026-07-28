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Terremoto a Kyushu, esplosione in un centro commerciale: feriti, crolli e incendi

Paura nel sud del Giappone dopo la scossa di magnitudo 7.1. Intrappolati nell'Aeon Mall di Kumamoto e blackout diffusi

di Ernesto Ferrante - 28 Luglio 2026

Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud ovest dell'arcipelago, alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia). La scossa ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità. ANSA/ IGV ++FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK+++

La potente scossa di terremoto che ha colpito l’isola di Kyushu, in Giappone, ha generato una serie di emergenze in rapida successione. Subito dopo il sisma, la polizia della prefettura di Kumamoto ha riferito di aver ricevuto segnalazioni riguardo una “esplosione” all’interno dell’Aeon Mall, uno dei principali centri commerciali della città. Secondo quanto riportato dall’emittente pubblica NHK, “molte persone” sarebbero rimaste intrappolate all’interno della struttura, mentre i vigili del fuoco stanno cercando di raggiungere le aree più danneggiate.

La zona non è nuova a eventi sismici devastanti. Dieci anni fa, nel 2016, la prefettura fu colpita da un doppio terremoto di magnitudo 6.5 e 7.3, che causò 270 vittime e ingenti danni alle infrastrutture. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a restare allerta per possibili scosse di assestamento, mentre le operazioni di soccorso proseguono in condizioni difficili.

Revocata l’allerta tsunami: “Rischio rientrato”

L’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha revocato l’allerta tsunami emessa subito dopo il sisma di magnitudo 7.1. L’avviso è stato rimosso dal sito ufficiale meno di due ore dopo l’evento, quando i dati hanno confermato che non si stavano generando onde anomale significative. Stando alle prime informazioni raccolte da Kyodo News e Jiji Press, il terremoto ha provocato diversi feriti, il crollo di edifici e lo scoppio di incendi in varie aree della regione. Le autorità stanno monitorando anche la situazione delle infrastrutture critiche, tra cui ponti, strade e linee elettriche.

La premier Takaichi: “Diversi feriti, blackout e incendi”

In una dichiarazione diffusa da NHK e rilanciata dai principali quotidiani giapponesi, tra cui Yomiuri Shimbun e Asahi Shimbun, la premier Sanae Takaichi ha fornito un primo bilancio della situazione: “Stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni alle proprietà, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti”. La premier conservatrice ha aggiunto che in alcune aree si registrano blackout, incendi, strade e ponti danneggiati, oltre a edifici crollati. Il governo ha attivato l’unità di crisi e sta coordinando l’invio di squadre di soccorso e mezzi di supporto nelle zone più colpite.

Soccorritori al lavoro, popolazione in allerta

Le squadre di emergenza stanno operando in condizioni complesse, ostacolate da infrastrutture danneggiate e dalla possibilità di ulteriori scosse. Alcune aree di Kumamoto risultano difficili da raggiungere a causa di frane e cedimenti stradali. La JMA ha ribadito che nelle prossime ore potrebbero verificarsi repliche significative, invitando la popolazione a evitare edifici danneggiati e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

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