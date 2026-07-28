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Mancini ct Nazionale. Ranieri verso il ruolo di dt?

L'ultima mossa del presidente Figc Malagò per uscire da un accerchiamento sempre più pressante

di Angelo Vitale - 28 Luglio 2026

Giovanni Malagò e Roberto Mancini

Consiglio Federale della Figc, Malagò annuncia il ritorno di Roberto Mancini come ct. Claudio Ranieri verso il ruolo di direttore tecnico?

La svolta: Mancini ct

Svolta nella crisi della Nazionale azzurra. Durante i lavori del Consiglio Federale della Figc in corso in Via Allegri, il presidente Giovanni Malagò ha annunciato ufficialmente la nomina di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico dell’Italia.

Un ritorno a sorpresa, ma era il nome sul quale Malagò aveva da subito puntato. La notizia chiude ore di fortissima tensione politica e istituzionale seguite al naufragio dell’operazione Andrea Pirlo e al contestuale addio dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo.

Il nuovo assetto: Mancini in panchina, Ranieri in pole come dt

La decisione maturata nelle ultime ore nel vertice federale ridisegna completamente la governance dell’area tecnica azzurra.

Roberto Mancini torna ct

Per il tecnico marchigiano il ritorno sulla panchina dell’Italia a tre anni dallo strappo del 2023. Malagò ha puntato forte sull’usato sicuro e sull’uomo capace di guidare gli Azzurri al trionfo di Euro 2020. Così, preferendolo all’ipotesi Antonio Conte e alla “linea verde” di Thiago Motta venuta meno con le dimissioni di Maldini.

Un ingaggio al ribasso – 2 milioni annui? -, probabilmente. Nulla a che vedere con i 25 milioni netti annui guadagnati all’atto della “fuga” in Arabia Saudita. “Fuga” sulla quale già i media sportivi tornano a interrogarsi, sollecitando perfino con sondaggi i tifosi. Sul campo, mancini, dovrà cercare e trovare il suo riscatto.

Claudio Ranieri verso la direzione tecnica

Contestualmente all’annuncio su Mancini, secondo quanto appreso dall’Ansa, è attesa nelle prossime ore anche la formalizzazione di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tTecnico al posto del dimissionario Maldini.

L’esperienza e la figura di garanzia di Sir Claudio servirebbero a riorganizzare immediatamente il Club Italia e dare solidità istituzionale al nuovo corso.

Il “no” di Chiellini e l’auspicato superamento dell’impasse politica

L’accelerazione decisiva su Ranieri è arrivata anche in seguito alle dichiarazioni rilasciate in mattinata da Giorgio Chiellini. All’ingresso della sede Figc, l’ex capitano azzurro aveva infatti spento le indiscrezioni su un suo possibile coinvolgimento dirigenziale nella Nazionale:.

«Ci tenevo a precisare – ha detto -, rispetto a quanto emerso su alcuni media, che sono felicissimo del mio ruolo alla Juventus e voglio essere di supporto al club».

Con il rifiuto di Chiellini e l’uscita di scena dell’area tecnica uscente, Malagò ha così impresso la sterzata decisiva. O almeno, crede di averlo fatto.

L’accoppiata Mancini-Ranieri, la risposta immediata della Federazione per mettere fine alle polemiche con il governo e con il ministro dello Sport Andrea Abodi, ripartendo da due profili di massima caratura e carisma per riagganciare la corsa alla qualificazione mondiale.