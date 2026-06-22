Cronaca

Francia nella morsa del caldo: due bambini trovati morti in auto

di Redazione - 22 Giugno 2026

Ancora vittime per le temperature record che si registrano in diversi paesi europei. Nel sud-est della Francia due bambini di quattro e due anni sono stati trovati morti all’interno dell’auto della famiglia a causa del caldo. La tragedia si è consumata a Carpentras, nel dipartimento del Vaucluse. La morte dei due bambini si aggiunge a una serie di decessi collegati all’emergenza climatica che sta colpendo il Paese. Nel fine settimana tre anziani, di età compresa tra gli 80 e i 95 anni, sono morti nei pressi di Bordeaux a causa di problemi di salute aggravati dalle temperature elevate. A questi si aggiungono tredici persone decedute per annegamento durante attività balneari.

Allerta rossa per 35 milioni di persone

Le autorità francesi hanno dichiarato l’allerta rossa in 49 dei 96 dipartimenti della Francia metropolitana, coinvolgendo circa 35 milioni di cittadini. Le raccomandazioni ufficiali invitano la popolazione a limitare gli spostamenti nelle ore più calde, evitare attività fisica intensa e proteggersi dall’esposizione diretta al sole. Secondo le previsioni, gran parte della Francia occidentale e centrale potrebbe superare la soglia dei 40 gradi. E gli esperti sostengono che il caldo continuerà ad aumentare almeno fino alla fine della settimana. Nel frattempo, 1.300 scuole sono rimaste chiuse in tutto il Paese e altre 4.000 hanno anticipato l’orario di fine delle lezioni per evitare agli studenti di trovarsi in strada nelle ore più calde. Anche il trasporto ferroviario risente dell’emergenza caldo. Nell’area di Parigi un treno regionale su dieci è stato cancellato per il rischio che le temperature elevate possano compromettere il funzionamento dei convogli e la sicurezza dei binari.

Restrizioni in tutta la Francia dopo che bambini e anziani sono morti per il caldo

Le precauzioni restano ovviamente concentrate soprattutto sulle categorie più fragili. In particolare su anziani, bambini e persone con patologie croniche, considerate maggiormente esposte agli effetti delle temperature estreme. Alcune amministrazioni locali hanno inoltre deciso di annullare gli eventi previsti o di limitarli alle ore serali per ridurre i rischi per la popolazione. Le autorità monitorano costantemente l’evoluzione delle temperature, temendo che nei prossimi giorni possano essere superati nuovi record storici.