Sport

Frattura vertebre per Espargaró in Malesia

L'incidente, durante le prove di collaudo Honda

di Dave Hill Cirio - 9 Aprile 2026

Fratture alle vertebre per Espargaró. Un volo tremendo che riporta indietro le lancette dell’orologio.

Aleix Espargaró, già veterano dell’Aprilia e figura centrale del MotoGP, è stato protagonista di un violento incidente durante la sessione di prove Honda sul circuito di Sepang.

L’incidente a Espargaró e i danni

Il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua moto in un tratto ad alta velocità del tracciato malese. La dinamica parla di una perdita di aderenza improvvisa che ha innescato una carambola nella ghiaia. L’episodio, mentre stava collaborando allo sviluppo della nuova Honda MotoGP. Il collaudatore spagnolo, è ancora parte integrante del progetto Honda HRC per la stagione 2026.

Aleix è apparso subito molto sofferente, faticando a rialzarsi. I primi controlli medici effettuati in circuito hanno confermato un importante trauma contusivo alla schiena e al bacino, con quattro vertebre fratturate.

Sebbene il pilota sia rimasto sempre cosciente, l’intensità del colpo ha obbligato lo staff a trasportarlo in clinica per accertamenti più approfonditi.

Il precedente che scotta

L’incidente di oggi riapre una ferita mai del tutto rimarginata. Quella del 2023, quando un altro infortunio gravissimo (proprio in una fase cruciale della stagione) ne condizionò prestazioni e tenuta psicologica. Per un pilota della sua esperienza, ogni impatto di questa portata non è solo un dolore fisico, ma un confronto diretto con il limite del rischio in una carriera che lo ha già visto superare operazioni chirurgiche e recuperi lampo.

Le previsioni

Cosa succederà ora? Le prossime 24 ore saranno decisive. Se i test radiologici escluderanno lesioni spinali o altre fratture occulte, Aleix Espargaró, dopo questo bilancio di una frattura alle vertebre, proverà il miracolo a continuare la sua avventura sull’asfalto.