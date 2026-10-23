Attualità

Il papa non andrà ad Assisi, per i medici è “presto”

Sarà assente all'Incontro internazionale “Pace disarmata e disarmante”

di Elizabeth Costello - 23 Ottobre 2026

Papa Leone XIV salta la visita ad Assisi: i medici consigliano prudenza, il viaggio è “troppo presto”.

Il papa non andrà ad Assisi

Il decorso post-operatorio procede nel migliore dei modi, ma la prudenza clinica deve avere la meglio. Papa Leone XIV non potrà recarsi ad Assisi il prossimo 27 ottobre come inizialmente previsto.

La decisione, maturata nelle ultime ore, comunicata ufficialmente dalla Sala Stampa vaticana sulla base delle rigorose indicazioni fornite dall’equipe medica che ha seguito il Pontefice.

Il bollettino medico e lo stop al viaggio in elicottero

Buoni gli ultimi accertamenti diagnostici, tra cui la radiografia del torace di controllo a cui il Santo Padre è stato sottoposto. Hanno confermato un ottimo andamento clinico e la regolare ripresa dopo il delicato intervento chirurgico toracico subito nei giorni scorsi.

Tuttavia, d0obbligo la cautela considerato il limitato lasso di tempo trascorso dall’operazione. I medici curanti — il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora — hanno espresso un parere nettamente contrario agli spostamenti fuori sede.

In particolare, è stato ritenuto inopportuno e potenzialmente rischioso affrontare il trasferimento in elicottero verso la città umbra. Meglio consolidare la convalescenza all’interno delle mura vaticane.

L’assenza all’evento di Sant’Egidio e il messaggio di pace

A causa dello stop medico, il Pontefice dovrà rinunciare alla partecipazione alla giornata di conclusione dell’Incontro internazionale “Pace disarmata e disarmante” promosso dalla Comunità di Sant’Egidio.

Ma Papa Leone XIV non farà mancare la sua voce all’appuntamento. Ha infatti predisposto l’invio di uno speciale messaggio di pace. Verrà letto nel corso della manifestazione per ribadire l’urgenza del dialogo internazionale e del disarmo globale.