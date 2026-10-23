Politica

Cateno De Luca: “I camionisti non siano usati contro il governo”

Il leader di Sud chiama Nord distingue tra le proteste del settore e le “interferenze esterne” a fini elettorali

di Redazione - 23 Ottobre 2026

Pieno sostegno agli autotrasportatori che hanno manifestato per denunciare le difficoltà del comparto, soprattutto nel Mezzogiorno, ma nessuna tolleranza verso chi, secondo lui, starebbe sfruttando la protesta per colpire il governo. È la posizione espressa da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che punta il dito contro quelle che definisce “strumentalizzazioni” politiche finalizzate a creare disagi al Paese in chiave elettorale.

De Luca attribuisce le attuali criticità economiche alle scelte dei governi degli ultimi anni, chiamando in causa in particolare misure come il Superbonus 110% e il reddito di cittadinanza, giudicate responsabili di aver aggravato i conti pubblici. Il leader siciliano rivendica inoltre l’azione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, sostenendo che siano già arrivate le prime risposte per sostenere le categorie in difficoltà e affrontare le conseguenze di problemi economici ereditati dal passato.

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