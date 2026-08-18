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Fulvio Lucisano, addio al decano del cinema italiano

Il produttore aveva 98 anni: una vita dedicata ai film, all'industria e alla sua famiglia

di Redazione - 18 Agosto 2026

È morto Fulvio Lucisano, storico produttore e figura centrale dell’industria cinematografica italiana. La notizia arriva dai familiari. Lucisano si è spento all’età di 98 anni, dopo una carriera che ha attraversato oltre mezzo secolo di cinema.

Le sue società e il contributo all’industria

Nato il 1° agosto 1928, Lucisano aveva fondato due realtà decisive per la produzione italiana, Italian International Film e Lucisano Media Group, con cui ha portato sullo schermo commedie, film d’autore e successi popolari. Dal 1998 al 2001 è stato anche presidente dell’Anica, contribuendo allo sviluppo e alla modernizzazione del settore.

L’eredità raccolta dalle figlie

Oggi la sua opera prosegue grazie alle figlie, Federica e Paola, che guidano le attività di famiglia mantenendo vivo il marchio e la visione del padre.

Una storia fatta di successi e popolarità

Nel corso della sua lunga carriera, Fulvio Lucisano ha attraversato generi, epoche e pubblici diversi. Dai grandi classici della commedia all’italiana come Il Sorpasso ai fenomeni popolari dei cinepanettoni, passando per film generazionali come Notte prima degli esami e opere più autoriali, il produttore ha saputo intercettare i gusti del pubblico e contribuire a definire l’identità del cinema italiano. La sua filmografia è un mosaico che racconta il Paese, le sue trasformazioni e il suo modo di ridere, emozionarsi e riconoscersi sullo schermo.