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Funerali Baresi a Milano: fischiati Cardinale e Scaroni

Anche sul sagrato di Sant'Ambrogio il malcontento dei tifosi contro i vertici del club rossonero

di Giorgio Brescia - 4 Agosto 2026

Marco Van Basten e Mauro Tassotti arrivano alla chiesa arrivano alla chiesa di Sant'Ambrogio per partecipare al funerale di Franco Baresi

L’ultimo saluto a Franco Baresi: commozione per la famiglia, all’esterno scoppia la contestazione contro Cardinale e Scaroni.

I funerali di Franco Baresi

Milano si ferma per dare l’ultimo saluto a Franco Baresi. Nella Basilica di Sant’Ambrogio i funerali dello storico capitano del Milan e della Nazionale, scomparso all’età di 66 anni.

Fin dalle prime ore del mattino centinaia di tifosi hanno raggiunto il sagrato della chiesa con sciarpe, maglie rossonere e bandiere dedicate al leggendario numero 6, rendendo omaggio a uno dei simboli più amati della storia del calcio italiano.

Alla cerimonia hanno preso parte familiari, amici, ex compagni di squadra e numerose personalità del mondo dello sport e delle istituzioni.

Tra i primi ad arrivare Filippo Galli, seguito da Riccardo Montolivo, Giovanni Galli, Giovanni Stroppa. Daniele Massaro ha mostrato la storica fascia da capitano con il numero 6.

Presenti anche Paolo Maldini, Marco Van Basten, Mauro Tassotti, Pietro Paolo Virdis, Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini. E ancora Clarence Seedorf, Alessandro Costacurta, Dida, Hernán Crespo e Beppe Bergomi.

Alla funzione inoltre il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente dell’Inter Beppe Marotta e il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.

In rappresentanza dell’attuale Milan, anche Christian Pulisic e Santiago Gimenez, rimasti in Italia nonostante la tournée estiva della squadra.

All’interno della basilica ha prevalso un clima di profondo raccoglimento. Applausi e momenti di grande emozione hanno accompagnato l’ingresso del feretro e dei familiari, mentre amici ed ex compagni hanno ricordato il capitano rossonero con discrezione e commozione.

La contestazione dei tifosi ai vertici del Milan

All’esterno della Basilica di Sant’Ambrogio, invece, non sono mancati momenti di tensione. All’arrivo del proprietario di RedBird Gerry Cardinale e del presidente del Milan Paolo Scaroni, una parte della tifoseria rossonera ha fatto partire una dura contestazione con fischi, cori e slogan di protesta.

Il malcontento dei sostenitori rossoneri, alimentato dalle recenti scelte societarie e dalle vicende legate al mercato. E’ esploso nel momento in cui i due dirigenti hanno fatto il loro ingresso in chiesa.

La protesta, pur intensa, è rimasta confinata all’esterno dell’edificio religioso e non ha interferito con lo svolgimento della funzione.