Esteri

Soldato russo uccide commilitoni e civili: cosa sta succedendo?

Il dramma delle "mogli del fronte" e lo stress psicologico nell'esercito di Mosca

di Dave Hill Cirio - 4 Agosto 2026

Tragedia a Sebastopoli: soldato russo spara su commilitoni e civili. Il dramma delle “mogli del fronte” e lo stress psicologico nell’esercito di Mosca.

Tragedia a Sebastopoli

Nel villaggio di Khmelnytske, nei pressi della città portuale di Sebastopoli nella Crimea occupata, una violenta sparatoria ha provocato la morte di quattro persone. Tra loro tre civili e un militare, oltre al ferimento di altre quattro persone.

A confermare la tragedia, il governatore filorusso Mikhail Razvozhayev. Ha riferito su Telegram che un militare russo ha aperto improvvisamente il fuoco contro i suoi stessi compagni d’armi. Ciò, prima di scagliarsi contro i residenti della zona, uccidendo due uomini di 71 e 59 anni e una donna di 64 anni.

L’aggressore è stato arrestato e le motivazioni dell’atto restano oggetto di indagine da parte delle autorità.

L’episodio si inserisce in una serie crescente di eventi violenti che vedono protagonisti militari o reduci delle forze armate russe.

Un fenomeno che riporta al centro del dibattito internazionale lo stato di salute mentale, il tasso di diserzione e la pressione psicologica sostenuta dalle truppe di Mosca.

La pressione psicologica e la crisi dei ranghi

Analisti e centri studi internazionali come il Center for Strategic and International Studies e l’Institute for the Study of War studiano da tempo il fenomeno.

E hanno tracciato un profilo del morale e della tenuta psicofisica dell’esercito russo basato su dati indiretti e intelligence open-source.

Il tasso di perdite e il logoramento

Le stime del Csis indicano che le perdite totali russe (tra morti, feriti e dispersi) hanno superato la quota di 1,4 milioni di personale dall’inizio dell’invasione.

Nel solo corso del 2026, la media di perdite mensili per Mosca è stata stimata tra i 30mila e i 34mila soldati, a fronte di un reclutamento di circa 27mila unità al mese.

Le diserzioni e le sanzioni interne

Organizzazioni di supporto ai diritti dei militari e fonti analitiche indipendenti evidenziano una crescita esponenziale dei procedimenti penali all’interno della Federazione Russa. Trattano l’abbandono non autorizzato dell’unità -articolo 337 del Codice Penale russo- e la diserzione.

Il fenomeno tocca sia i reclutati con contratti d’ingaggio sia i mobilitati, spesso trattenuti al fronte a tempo indeterminato senza turni di licenza regolari.

Disturbo da stress post-traumatico e violenza interna

Allo studio la combinazione tra lunghi periodi in prima linea sotto i bombardamenti costanti dei a droni, l’uso diffuso di alcol e l’estraneità ai supporti psicologici.

Fattori che hanno incrementato i casi di condotte aggressive e reati di sangue commessi dai soldati sia nei reparti sia al rientro nei territori di origine o nelle retrovie.

La tensione sociale e la protesta delle famiglie

Le ripercussioni dello stress da combattimento e del prolungamento indefinito della ferma non si limitano ai soli reparti al fronte, ma coinvolgono direttamente la società civile.

Movimenti spontanei e canali di protesta informali — guidati da mogli, madri e parenti dei soldati mobilitati — continuano a sollecitare rotazioni e congedi per i propri cari.

E denunciano il logoramento fisico e psicologico di chi combatte ininterrottamente da mesi.

Eventi come la sparatoria di Sebastopoli rappresentano per gli osservatori il segnale emerso in superficie di un malessere profondo e diffuso.

Il prodotto di un conflitto che continua a gravare pesantemente sulla tenuta dell’apparato militare e sociale della Russia.