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“Mani in alto!”, ma la pistola è la sua mano

La vicenda, che sembra uscita direttamente dalla sceneggiatura di una commedia all'italiana, si è svolta all'interno di un b&b di Striano, nei pressi di Napoli

di Giorgio Brescia - 4 Agosto 2026

“Mani in alto, questa è una… mano!”: il colpo da commedia nel b&b, la “pistola” con tre dita sotto la shirt.

Il colpo da commedia

A Striano in provincia di Napoli, uno dei metodi più stravaganti per evitare di saleare il conto delle vacanze. E’ quello messo in scena da un ventottenne di San Gennaro Vesuviano. e merita indubbiamente un posto sul podio dell’assurdo.

La vicenda, che sembra uscita direttamente dalla sceneggiatura di una commedia all’italiana, si è svolta all’interno di un b&b di Striano, nei pressi di Napoli.

Il “trucco delle tre dita” sotto la t-shirt

Finito il soggiorno, il giovane cliente si è presentato al cospetto del gestore della struttura ricettiva.

Anziché tirare fuori la carta di credito o il portafogli, ha deciso di tentare la carta dell’intimidazione da film d’azione.

E ha infilato una mano sotto la t-shirt, puntando l’indice contro l’imprenditore e simulando la presenza di un’arma da fuoco.

Un bluff tutt’altro che impeccabile. Con tre dita ben visibili a sagomare la stoffa della maglietta, la sagoma del “terribile arsenale” tradiva in realtà la forma di una banalissima mano.

Dalla fuga alla denuncia

Nonostante l’evidente goffaggine del gesto, il titolare del b&b ha scelto la via della prudenza e del buonsenso. Per evitare inutili discussioni o reazioni imprevedibili, ha assecondato il cliente lasciandolo allontanare senza pagare il conto.

Una volta rimasto solo, l’imprenditore ha contattato immediatamente i carabinieri della Stazione di Striano.

I militari si sono messi subito sulle tracce del giovane fuggitivo. Identificato nel giro di poco tempo, per il ventottenne è scattata ufficialmente la denuncia a piede libero per violenza privata aggravata.

Un tentativo di “sconto” decisamente mal riuscito che, invece di risparmiargli il costo del soggiorno, gli è valso un conto più salato da saldare con la giustizia.