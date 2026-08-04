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Cronaca

Terremoto in Toscana: epicentro Pisa, scossa 4.3

Una scossa ha fatto tremare distintamente la città di Pisa e un’ampia porzione della regione, estendendosi con forza lungo tutta la fascia costiera, da Livorno fino a Carrara e verso l'interno fino al comprensorio del Valdarno

di Giorgio Brescia -

Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 4.3 fa tremare Pisa e la costa. Paura in città e controlli a tappeto.

Terremoto in Toscana

Un forte spavento e tanta apprensione hanno scosso questa mattina la Toscana. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha fatto tremare distintamente la città di Pisa e un’ampia porzione della regione, estendendosi con forza lungo tutta la fascia costiera, da Livorno fino a Carrara e verso l’interno fino al comprensorio del Valdarno.

L’epicentro dell’evento tellurico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a circa 7 chilometri a est di Pisa, con una profondità non particolarmente elevata che ha reso la vibrazione nettamente percepibile da gran parte della popolazione.

Paura in strada: la situazione in città

La violenza dell’impatto e il boato sommesso che ha preceduto la scossa hanno spinto migliaia di persone a riversarsi precipitosamente in strada.

Nei momenti immediatamente successivi al sisma si sono vissute fasi di forte tensione, con negozi svuotati in pochi secondi e cittadini radunati nelle piazze e nelle aree aperte.

Per ragioni di massima sicurezza e in applicazione dei protocolli d’emergenza, le autorità locali e la Protezione Civile hanno disposto l’evacuazione precauzionale di diversi edifici strategici e pubblici a Pisa.

Verifiche e controlli: nessun danno strutturale rilevato

Squadre dei Vigili del Fuoco, tecnici della Protezione Civile e forze dell’ordine si sono immediatamente attivate per effettuare sopralluoghi tecnici sui beni monumentali, le strutture scolastiche e i principali snodi infrastrutturali della provincia.

I primi esiti dei controlli condotti dagli esperti hanno fornito rassicurazioni fondamentali. Nnon si registrano feriti né criticità strutturali immediate agli edifici pubblici e privati. A seguito delle verifiche positive sulla stabilità degli stabili, il personale e i cittadini hanno potuto gradualmente fare rientro nelle strutture precedentemente evacuate.

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale e le istituzioni locali mantengono costante il monitoraggio della situazione e dello sciame sismico per garantire la massima tutela del territorio.

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