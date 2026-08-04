Cultura & Spettacolo

La magnifica narrazione dell’Odissea di Nolan

L'Odissea di Nolan: un film criticato e considerato "afono" che invece racchiude la metafora di un viaggio dalle molteplici sfaccettature

di Vincenzo Viti - 4 Agosto 2026

La bellissima Odissea di Nolan e il suo favoloso infrangibile Ulisse sono ormai al centro di una disputa antropologica che coinvolge costumi e caratteri della nostra modernità.

Non condivido il giudizio di chi ha descritto il “viaggio” di Nolan e del suo eroe omerico come afono, asettico e descrittivo, magari suggestivo ma privo di succo emozionale quindi di vera drammaturgia.

Soggiungo che proprio il taglio “narrativo” impresso al film ci consente oggi, come sta avvenendo, di costruire possibili “significati”.

L’Odissea di Nolan e la metafora nascosta

E proprio intorno alla metafora del viaggio, alle sue strepitose sequenze di avventure, fascinazioni tentazioni e al profilo di un eroe totalmente proiettato nella scommessa etica dei “ritorno” e del rientro dentro il format ovvero il forziere della vita familiare.

Ciò che fa dire a Pigi Battista sul Foglio, che l’Ulisse di Itaca è fondamentalmente un eroe borghese. Arreso al patrimonio genetico di valori che ogni sofferto avventuroso “ritorno” consente di ritrovare.

Ulisse, un eroe contemporaneo?

A questo punto, sarei tentato di chiedermi se davvero Ulisse possa considerarsi un eroe del nostro tempo e non invece un ideogramma virtuoso, lo stampo di un personaggio del tutto fuori delle coordinate della nuova umanità. Quella in bilico fra identità controverse, ambigue, terrificanti e fragili di un mondo in decomposizione, dominato dal delirio di onnipotenza, dalla rapacità degli interessi, dal calcolo inteso come ragione. Insomma, che Ulisse ci rimandi a un mondo perduto. Diciamoci la verità, il nostro “viaggio” oggi è verso un nulla cosmico, illeggibile e inesplicabile. Della favola borghese di Ulisse rimarrebbe solo Argo, il cane capace di irriflessa fedeltà che, unico, lo riconosce e lo onora. Pura poesia? Vorrà dire qualcosa?

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