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Furti in casa, allarme vacanze. Come proteggersi dai ladri

di Lino Sasso - 31 Luglio 2026

Con l’arrivo delle vacanze estive cresce il rischio di furti in casa. I dati confermano una tendenza ormai consolidata: i mesi estivi rappresentano il periodo più critico dell’anno per la sicurezza delle case, complice l’assenza prolungata di milioni di famiglie in viaggio. Oltretutto, negli anni, si registra un costante incremento dei furti in abitazione. Un dato che evidenzia come il fenomeno continui a rappresentare una delle principali preoccupazioni per i cittadini. Inoltre, l’analisi mensile mostra un aumento costante dei furti durante la stagione estiva. Tra maggio e agosto l’incremento raggiunge quasi il 40% (+39,8%), confermando come l’estate sia la stagione più esposta al rischio di intrusioni nelle abitazioni. La spiegazione è semplice: durante le ferie molte case rimangono incustodite per giorni o settimane, offrendo ai malintenzionati maggiori opportunità di azione.

Oltre 7 intrusioni su 10 avvengono in appartamenti vuoti

Uno dei dati più significativi riguarda la presenza dei proprietari al momento del furto. Nel 72,6% dei casi, infatti, l’abitazione è completamente vuota quando i ladri entrano in azione. Questo conferma quanto sia importante adottare alcune precauzioni prima di partire, così da ridurre le possibilità di essere individuati come obiettivo. Le finestre continuano a rappresentare il punto d’accesso preferito dai malviventi. Ma anche le porte principali o eventuali ingressi secondari vengono spesso presi di mira. Ecco perché è fondamentale verificare con attenzione ogni possibile punto di accesso prima della partenza. Senza trascurare garage, cantine, terrazzi, seminterrati e altri accessi secondari, spesso sfruttati dai ladri perché meno visibili. Bastano infatti pochi controlli prima della partenza e alcune semplici accortezze per ridurre sensibilmente il rischio di intrusioni e affrontare le vacanze con maggiore tranquillità. Vediamo quali sono.

Come proteggere la casa dai furti durante le vacanze

Per ridurre il rischio di intrusioni, gli esperti di sicurezza consigliano alcune semplici ma efficaci misure preventive. Una delle strategie più efficaci consiste nel far sembrare l’abitazione abitata. Timer programmabili o sistemi domotici possono accendere e spegnere automaticamente le luci in orari differenti. È consigliabile anche evitare che la posta si accumuli nella cassetta, lasciare le tapparelle sempre nella stessa posizione o mantenere la casa completamente al buio per diversi giorni consecutivi. Un errore sempre più frequente è condividere in tempo reale fotografie, destinazioni o informazioni sulla propria vacanza. Anche un semplice post può segnalare la propria assenza ai malintenzionati. Infine, anche telecamere e sistemi d’allarme aiutano a garantire la sicurezza e rappresentano anche un deterrente.