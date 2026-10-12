Cronaca

Gallarate, bambino di 5 anni investito da un’auto: è grave

Alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente c'era una donna di 80 anni: accertamenti in corso

di Emily Gabrielli - 12 Ottobre 2026

Un bambino di cinque anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’automobile nel pomeriggio a Gallarate, in provincia di Varese. L’incidente è avvenuto in via Vittorio Arconti, all’altezza del civico 27. Alla guida della vettura coinvolta c’era una donna di 80 anni.

L’incidente e l’allarme: il bambino investito è grave

L’allarme è scattato dopo l’investimento. Le condizioni del piccolo hanno richiesto un intervento sanitario urgente: il bambino ha riportato traumi multipli e, per consentirgli di raggiungere rapidamente una struttura specializzata, è stato attivato l’elisoccorso. Il trasferimento è avvenuto in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il piccolo è stato ricoverato.

Anche la conducente dell’automobile è stata accompagnata in ospedale. Per la donna è stato disposto il trasporto in codice verde in una struttura sanitaria di Gallarate.

La ricostruzione della dinamica

Resta ora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le informazioni disponibili al momento non chiariscono come si sia verificato l’investimento né in quali circostanze il piccolo sia entrato in contatto con la vettura. Saranno gli eventuali accertamenti sulla scena dell’incidente e le testimonianze di chi si trovava nella zona a poter contribuire alla ricostruzione dei fatti.

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