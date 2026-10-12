Musica

“Giornate perse”, Mengoni racconta la sua fragilità

di Elizabeth Costello - 12 Ottobre 2026

Marco Mengoni torna con “Giornate perse”: lo smarrimento e il coraggio della fragilità nel nuovo singolo.

Il nuovo singolo di Marco Mengoni

Marco Mengoni apre un nuovo capitolo della sua carriera discografica con l’uscita di Giornate perse, il singolo pubblicato venerdì scorso per Epic Records Italy / Sony Music. Il brano si presenta come una ballad intima e confessionale, pensata per esplorare la complessità del dolore e della perdita. Una ricerca di senso nei momenti in cui il tempo sembra arrestarsi mentre il mondo intorno continua a correre.

Scritto da Mengoni insieme a Jacopo Ettorre, con la composizione musicale firmata da Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts, il pezzo mette a nudo l’esperienza della solitudine e la difficoltà di accettare le proprie fragilità.

Il testo

Nel testo spicca un dialogo interiore diretto — “Ora, Marco, non pensare e fai silenzio in questa stanza”. L’artista affronta i pensieri ricorrenti e l’impatto emotivo dell’assenza, arrivando alla consapevolezza.

Una piena espressione di ciò nel verso: “Ci vuole coraggio a non avere coraggio e ammetterlo a se stessi”.

Il singolo anticipa un’intensa fase di attività dal vivo per il cantautore viterbese, atteso a Milano tra il 5 novembre e il 19 dicembre per una serie di appuntamenti live al progetto “Allo Sbagliato”.

Con questo singolo, Mengoni conferma la cifra stilistica basata sull’intensità vocale e sull’autenticità dell’interpretazione. E trasforma lo smarrimento personale in un messaggio universale di condivisione.

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