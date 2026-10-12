Cronaca

Lodi, 39enne morto dopo un intervento dei carabinieri: la ricostruzione

La Procura di Lodi è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto

di Paolo Stefani - 12 Ottobre 2026

Un uomo di 39 anni è morto in mattinata all’ospedale di Lodi, dove era stato ricoverato per aver accusato un arresto cardiaco durante un intervento dei carabinieri. La Procura ha avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso e ricostruire ogni fase dell’intervento. Disposta anche l’autopsia.

Muore dopo l’intervento dei carabinieri: la ricostruzione dei fatti

I fatti risalgono alle 4.30 di domenica 11 ottobre, quando alcuni residenti hanno contattato le forze dell’ordine segnalando la presenza dell’uomo sul muro di cinta di una villetta in via Vittime della Violenza. Secondo le prime informazioni, il 39enne si sarebbe trovato sulla recinzione dopo un presunto tentativo di furto e sarebbe rimasto bloccato, manifestando un forte stato di agitazione.

All’arrivo dei militari, l’uomo avrebbe continuato a urlare e ad agitarsi. I carabinieri lo avrebbero quindi aiutato a scendere dal muro e successivamente immobilizzato per evitare che potesse ferirsi. È durante queste fasi che il 39enne avrebbe accusato un arresto cardiaco.

I soccorsi e il ricovero in ospedale

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente. I carabinieri hanno tentato di rianimare l’uomo utilizzando il defibrillatore disponibile a bordo di una volante della polizia, intervenuta in supporto. Anche alcuni presenti avrebbero partecipato ai tentativi di soccorso, in attesa del trasferimento in ospedale.

Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito molto gravi. Trasportato al nosocomio lodigiano, è rimasto ricoverato fino al decesso, avvenuto nella mattinata di lunedì. Il 39enne, secondo quanto emerso dalle prime informazioni, era già noto alle forze dell’ordine. Resta da chiarire che cosa abbia provocato il malore e quale sia stata l’esatta sequenza degli eventi prima dell’arresto cardiaco.

Le indagini della Procura

La Procura di Lodi sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti ci sono le testimonianze dei carabinieri intervenuti e le registrazioni delle chiamate effettuate al numero di emergenza 112. L’autopsia dovrà contribuire a chiarire le cause della morte.

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