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Vasco Rossi esplode sui social e denuncia il fan che lo accusa di essere un infame

L’episodio esplode dopo il commento di un fan che accusa Vasco Rossi di essere un infame, rilanciando la vecchia storia della cocaina del 1984 e scatenando la dura reazione del rocker.

di Gianluca Pascutti - 17 Agosto 2026

Nuova bufera intorno a Vasco Rossi. Sui social, un fan ha commentato un suo post accusandolo di essere un infame, tirando in ballo il celebre arresto del 1984. Secondo l’utente, il rocker sarebbe uscito dal carcere in pochi giorni perché avrebbe fatto i nomi dei suoi presunti spacciatori, tradendoli per ottenere benefici giudiziari. Un’accusa pesante, che tocca uno dei capitoli più delicati della storia personale del cantante. Il commento non è passato inosservato. Vasco ha deciso di non lasciar correre e ha trasformato l’episodio in un caso pubblico, condividendo gli screenshot e affrontando direttamente il tema della diffamazione online.

Sono stato vittima, non carnefice

Nella sua replica, Vasco Rossi ha definito la storia raccontata dal fan una fake news. Ha spiegato che, nel 1984, non fu lui a denunciare qualcuno, ma al contrario fu vittima di una segnalazione considerata fatta dallo stesso suo spacciatore. Un soggetto, indicato dal cantante come vero infame che avrebbe dichiarato al pubblico ministero di avergli venduto circa 30 grammi di cocaina, facendo scattare il mandato di cattura e la perquisizione.

Da quella denuncia nacque l’ingresso in carcere del rocker. Vasco ha ricordato di aver trascorso 5 giorni in isolamento e 22 giorni complessivi di detenzione, sottolineando che l’inchiesta successiva chiarì la sua estraneità a qualsiasi banda di spacciatori. La narrazione secondo cui sarebbe uscito prima facendo nomi, viene definita dal cantante una fake che lo fa incazzare parecchio.

La scelta di denunciare per diffamazione

Di fronte all’accusa di essere un infame, Vasco Rossi non si è limitato alla smentita pubblica. Ha annunciato che il caso verrà affidato ai suoi avvocati per procedere con una denuncia per diffamazione contro l’utente autore del commento. Il rocker ha aggiunto che l’eventuale risarcimento sarà destinato a chi soffre ingiustamente in carcere, trasformando così l’episodio in un messaggio più ampio sul tema della giustizia.

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