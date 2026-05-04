Cronaca

Le gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni

di Lino Sasso - 4 Maggio 2026

Le gemelle Stefania e Paola Cappa sono state convocate come testimoni nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco. La stessa richiesta ha raggiunto anche Marco Poggi, fratello di Chiara e amico, già all’epoca dell’omicidio, del nuovo indagato Andrea Sempio. A rendere nota l’indiscrezione sono i profili social del Tg1. Tutti e tre saranno ascoltati come persone informate sui fatti. Gli inviti a presentarsi sono stati formalizzati ufficialmente dai militari dell’Arma. Le cugine di Chiara renderanno le proprie dichiarazioni già domani dai Carabinieri a Milano, mentre Marco Poggi dovrebbe essere ascoltato a Mestre nella giornata di mercoledì, lo stesso giorno nel quale Andrea Sempio è stato convocato in procura a Pavia.

Le gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni

Inizialmente la convocazione era stata fissata per il giorno mercoledì 6 maggio per tutti e tre, ma a causa di un impegno delle gemelle Cappa si è deciso di anticipare la loro deposizione a domani. Il tentativo degli inquirenti è stato, quindi, almeno inizialmente, quello di ascoltare le tre persone che si ritengono essere informate sui fatti e il nuovo indagato più o meno contestualmente. Poi si è optato per una soluzione differente per cause di forza maggiore. Nel frattempo, sul fronte Sempio, prende piede l’indiscrezione secondo la quale non si presenterà davanti ai magistrati o potrebbe fare scena muta. Il suo legale, Liborio Cataliotti, ha parlato di “uno strumentale tentativo di mostrizzazione” del suo assistito. Oltretutto, “nell’imminenza dell’interrogatorio”, ha aggiunto, additando la circostanza come un dato “del quale terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere”.