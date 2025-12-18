Cronaca

Garlasco, oggi l’incidente probatorio: a sorpresa c’è Stasi

Non ha rilasciato dichiarazioni, i legali: "Ci teneva a esserci". Il nodo del Dna

di Pietro Pertosa - 18 Dicembre 2025

Oggi l’incidente probatorio sul caso di Garlasco. E a sorpresa, davanti al tribunale di Pavia, s’è presentato anche Alberto Stasi. Che non ha rilasciato dichiarazioni ma che si è fatto accompagnare dai suoi legali. Intanto i difensori di Andrea Sempio ribadiscono la loro posizione sulla perizia Albani: “Il Dna è giuridicamente inutilizzabile, non vale né come indizio né come prova”.

Oggi l’incidente probatorio per Garlasco, arriva Alberto Stasi

Stasi è sfilato in silenzio davanti alle telecamere e ai taccuini dei cronisti. I suoi avvocati però hanno voluto spiegare le ragioni della sua presenza oggi in tribunale. “Vuole manifestare il rispetto per l’autorità giudiziaria e credo che sia l’atteggiamento giusto da tenere, rispetto e interesse, non entro nel merito, dobbiamo entrare e ogni parte deve fare il proprio dovere. Alberto anche all’uscita non rilascerà dichiarazioni, ci teneva a esserci”. Intanto la questione però è tutta incentrata sulla vicenda del Dna.

La versione degli avvocati di Sempio

“Oggi viene messo il suggello su un dato probatorio. La perita Albani ha fatto il possibile e lavorato egregiamente, ma il dato non è stato replicato con uguale risultato e questo rende il risultato giuridicamente inutilizzabile, non vale né come indizio né come prova”, ha affermato l’avvocato Liborio Cataliotti che assiste Andrea Sempio. L’udienza sull’incidente probatorio può diventare un momento decisivo per fare luce sul delitto di Garlasco.