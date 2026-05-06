Cronaca

Garlasco, sentito Marco Poggi: “Mai visto video di Chiara insieme a Sempio”

di Flavia Romani - 6 Maggio 2026

Caso Garlasco – “Non ho mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea Sempio“: questo, in sintesi, è quanto avrebbe detto Marco Poggi agli investigatori. Nelle due ore di audizione, tenutasi questa mattina in Procura a Pavia, il fratello della vittima del delitto di Garlasco ha affermato di non aver mai preso visione dei video sul pc di famiglia.

I video in questione sono quei filmini intimi girati da Chiara Poggi con l’allora fidanzato, Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio del 13 agosto 2007. Filmini che Poggi non avrebbe “mai visto” con Sempio, suo amico storico.

Garlasco, fatti ascoltare a Marco Poggi audio di Sempio

A Marco Poggi sarebbero stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Andrea Sempio parla da solo che sono agli atti dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Le pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano avrebbero anche sottolineato al fratello della vittima di essere in possesso di elementi robusti contro Sempio. In particolare hanno citato la compatibilità del suo profilo Y con il Dna sulle unghie della 26enne uccisa, oggetto della perizia di Denise Albani in incidente probatorio, e “l’impronta 33” la palmare non insanguinata sulla parete destra delle scale che conducono in cantina nella villetta di via Pascoli dove fu rinvenuto il cadavere e che la Procura attribuisce a Sempio sulla base di una consulenza di parte contestata dalla difesa.

Marco Poggi avrebbe risposto di non credere alla colpevolezza dell’amico di gioventù. Ha detto di aver letto le trascrizioni dell’incidente probatorio che riportano un quadro differente rispetto a quello prospettato dall’accusa.

L’audizione, durata circa un paio d’ore, siè tenuta davanti alle pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza. L’arrivo e l’uscita dalla Procura pavese per il fratello della vittima sono stati blindati a giornalisti e telecamere su disposizione del Procuratore capo, Fabio Napoleone.