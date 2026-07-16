Economia

Gas Usa “padrone” di Adriatic Lng: i venti di guerra “pagano”

Per gli effetti della crisi globale, maggioritaria la quota del gas Usa nell'approvvigionamento del terminal di Porto Viro

di Angelo Vitale - 16 Luglio 2026

Il gas Usa si prende l’Italia: le guerre di Trump spingono il gnl statunitense e “pagano” i produttori americani.

Adriatic Lng: quota gas Usa maggioritaria

Mentre le tensioni e i conflitti internazionali ridisegnano la mappa energetica globale, i produttori di gas naturale liquefatto degli Stati Uniti incassano i dividendi geopolitici della crisi.

Il caso italiano è emblematico. Nei primi sei mesi del 2026, il terminale di rigassificazione Adriatic Lng — al largo di Porto Viro e terza fonte di approvvigionamento di gas dell’intero Paese — ha visto un ribaltamento storico nei suoi flussi di importazione.

Il gas a stelle e strisce è ormai diventato ampiamente maggioritario rispetto allo storico fornitore mediorientale, il Qatar.

I numeri del sorpasso americano

Nel primo semestre dell’anno, Adriatic Lng ha immesso nella rete nazionale italiana 4,4 miliardi di metri cubi di gas, coprendo da solo il 14% dell’intera domanda nazionale e oltre il 40% di tutto il Gnl importato in Italia.

A fare la parte del leone in questa quota proprio i carichi statunitensi: 28 navi metaniere giunte dai porti degli Stati Uniti, 13 arrivate dal Qatar.

Un rapporto di oltre due a uno che certifica come le rotte dell’energia si siano bruscamente spostate dall’Asia all’America Atlantica.

Perché i venti di guerra di Trump “pagano”

La sostituzione del gas qatariota con quello statunitense non è una scelta di convenienza puramente commerciale, ma la diretta conseguenza dell’instabilità geopolitica globale.

La grave crisi in Medio Oriente ha reso la navigazione nel Golfo Persico e nel Mar Rosso estremamente rischiosa e costosa. Di fronte al pericolo di blocchi e ritorsioni sulle rotte marittime asiatiche, gli acquirenti europei hanno dovuto cercare alternative immediate e sicure.

In questo scenario, vince la dottrina dell’amministrazione Trump, basata sul “dominio energetico” americano, sulla deregolamentazione delle trivellazioni e sull’uso dell’export di idrocarburi come leva diplomatica e commerciale.

L’escalation delle tensioni internazionali si traduce in un enorme vantaggio competitivo per il gas statunitense.

Sotto la spinta di una geopolitica muscolare, l’Europa e l’Italia si legano a doppio filo alle forniture d’oltreoceano. E accettano di pagare il prezzo dell’allineamento strategico con Washington per garantirsi la sicurezza della fornitura domestica.