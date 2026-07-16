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Argentina–Inghilterra, semifinale di fuoco e lo show incontrollato di Lele Adani

Lele Adani trasforma la rimonta dell’Argentina in un poema calcistico, tra Messi, Maradona e delirio social.

di Marzio Amoroso - 16 Luglio 2026

La semifinale di ieri sera tra Argentina e Inghilterra è stata una partita maschia, una di quelle che restano nella memoria per intensità, ribaltamenti e tensione storica. Ma a far discutere, oltre ai gol e alla qualificazione albiceleste, è stato ancora una volta Lele Adani, protagonista di una telecronaca che ha diviso il pubblico e scatenato una tempesta di reazioni sui social.

L’Argentina rimonta, Adani esplode

La gara si era messa male per la Selección, costretta a inseguire dopo il vantaggio inglese. Ma nel momento più complicato, è arrivata la scintilla, Enzo Fernández, servito da Lionel Messi, ha rimesso tutto in equilibrio. Ed è qui che Adani ha acceso la miccia della serata. Il telecronista, come spesso accade quando Messi entra in scena, è passato in modalità epica totale, con una narrazione che ha fatto sobbalzare molti spettatori:

“Non è mai finita con l’Argentina, non è mai finita con la Selección, il cuore dei campioni del mondo. Enzo che raccoglie da Lionel… Einstein diceva che le coincidenze sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo, ma non lo puoi fare con Dios… Maradona 40 anni dopo orienta questa partita e non la fa finire perché l’epica deve continuare.”

Una raffica di riferimenti, emozioni, filosofia e mitologia calcistica che ha immediatamente acceso il dibattito online con critiche pesantissime.

Il gol di Lautaro e l’apoteosi

Il vantaggio argentino, firmato Lautaro Martínez su un altro assist di Messi, ha portato Adani al picco massimo della serata:

“Il 68esimo assist di Messi con la Nazionale argentina: doveva pensarci lui, la routine dello straordinario, riporta Maradona qui 40 anni dopo… A 39 anni la mette di destro, solo da spingere per il Toro di Bahia Blanca… È infinito il cuore dell’Argentina, è infinito il cuore di Lionel Messi.”

Una celebrazione totale, quasi mistica, che ha trasformato la telecronaca in un teatrino imbarazzante. E mentre l’Argentina volava verso la finale, i social si riempivano di commenti: chi divertito (pochi), chi esasperato, chi furioso.

Social in rivolta, “Basta, è troppo”

Su X, Instagram e TikTok sono arrivate valanghe di critiche. Molti spettatori hanno accusato Adani di essere troppo coinvolto, troppo argentino, troppo teatrale. Altri invece hanno difeso il suo stile, definendolo passione pura, ma vanno cercati con la lente d’ingrandimento tra tutti i post indignati.

Lasciate ogni speranza voi che tifate

L’Argentina vola in finale dopo una rimonta di carattere, guidata dal solito Messi e da un Lautaro decisivo. L’Inghilterra esce con rimpianti, ma la partita verrà ricordata da molti anche per la telecronaca di Adani. Uno show parallelo che ha incendiato il dibattito pubblico e che in pochi sperano di rivedere. Non sarà così perché Spagna-Argentina, finale dei Mondiali in programma domenica 19 luglio alle ore 21:00, sarà raccontata per RAI 1 da Alberto Rimedio proprio con Daniele Adani come seconda voce.

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