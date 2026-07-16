Esteri

Algeri, tragedia all’orfanotrofio: almeno 11 morti e 19 feriti

Un incendio di rara violenza ha devastato l'istituto di Mohammadia. Le operazioni di soccorso proseguono

di Enzo Ricci - 16 Luglio 2026

Un incendio di grande intensità ha colpito all’alba la Fondazione per l’infanzia assistita nel comune di Mohammadia, alla periferia di Algeri. Secondo la Protezione civile algerina, il bilancio provvisorio è di 11 morti e 19 feriti, tra cui persone con ustioni di diversa gravità, difficoltà respiratorie e casi di forte shock psicologico. Le squadre di emergenza sono intervenute intorno alle 03:32, mobilitando sei camion antincendio, sei ambulanze, unità specializzate del GRIMP e mezzi meccanici per raggiungere i piani superiori dell’edificio. Cinque persone con disabilità presenti nella struttura sono state evacuate e messe in sicurezza.

Il bilancio delle vittime e dei feriti

Secondo i media algerini, tra i 19 feriti, 10 presentano ustioni di varia gravità, 2 hanno difficoltà respiratorie dovute all’inalazione di fumo e 7 sono in stato di shock psicologico. Le autorità sanitarie hanno trasferito i feriti più gravi negli ospedali specializzati della capitale, mentre il primo ministro Sifi Ghrieb ha visitato i reparti dei grandi ustionati di Zeralda e Mustapha Bacha.

Una struttura dedicata ai minori senza tutela familiare

Il centro ospita bambini e adolescenti privi di sostegno familiare. Le strutture per l’infanzia assistita, diffuse in diverse wilaya del Paese, garantiscono accoglienza, supporto psicologico e assistenza sanitaria ai minori vulnerabili.

Cause ancora ignote

Le autorità non hanno ancora chiarito l’origine dell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e il bilancio, definito “provvisorio”, potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.