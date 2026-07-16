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Esteri

Algeri, tragedia all’orfanotrofio: almeno 11 morti e 19 feriti

Un incendio di rara violenza ha devastato l'istituto di Mohammadia. Le operazioni di soccorso proseguono

di Enzo Ricci -

Un incendio di grande intensità ha colpito all’alba la Fondazione per l’infanzia assistita nel comune di Mohammadia, alla periferia di Algeri. Secondo la Protezione civile algerina, il bilancio provvisorio è di 11 morti e 19 feriti, tra cui persone con ustioni di diversa gravità, difficoltà respiratorie e casi di forte shock psicologico. Le squadre di emergenza sono intervenute intorno alle 03:32, mobilitando sei camion antincendio, sei ambulanze, unità specializzate del GRIMP e mezzi meccanici per raggiungere i piani superiori dell’edificio. Cinque persone con disabilità presenti nella struttura sono state evacuate e messe in sicurezza.

Il bilancio delle vittime e dei feriti

Secondo i media algerini, tra i 19 feriti, 10 presentano ustioni di varia gravità, 2 hanno difficoltà respiratorie dovute all’inalazione di fumo e 7 sono in stato di shock psicologico. Le autorità sanitarie hanno trasferito i feriti più gravi negli ospedali specializzati della capitale, mentre il primo ministro Sifi Ghrieb ha visitato i reparti dei grandi ustionati di Zeralda e Mustapha Bacha.

Una struttura dedicata ai minori senza tutela familiare

Il centro ospita bambini e adolescenti privi di sostegno familiare. Le strutture per l’infanzia assistita, diffuse in diverse wilaya del Paese, garantiscono accoglienza, supporto psicologico e assistenza sanitaria ai minori vulnerabili.

Cause ancora ignote

Le autorità non hanno ancora chiarito l’origine dell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e il bilancio, definito “provvisorio”, potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.

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