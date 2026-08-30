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Gava “Il Governo sostiene la mobilità sostenibile”

di Italpress - 30 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue l’attuazione del Piano di Azione Nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria con due misure del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che mettono a disposizione quasi 600 milioni per la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni inquinanti. Lo annuncia il viceministro Vannia Gava.

È operativo il programma per il rinnovo e il potenziamento delle flotte del trasporto pubblico locale, con una prima dotazione di 100 milioni destinata alle 12 Città metropolitane di 10 Regioni interessate dalle procedure di infrazione europee. Le amministrazioni beneficiarie dovranno ora presentare i progetti. Novità importante è la seconda misura, che approva tutte le proposte del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, per 494,45 milioni.

I beneficiari sono 49 enti tra Città metropolitane e Comuni, inclusi i capoluoghi di provincia con oltre 50.000 abitanti nelle aree interessate dal contenzioso europeo sulla qualità dell’aria. “Misure strutturali e investimenti concreti sui territori. Il Governo è al fianco delle amministrazioni per una mobilità urbana più sostenibile, efficiente e moderna”, dichiara Gava.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).