Esteri

Germania, esplosione alla stazione di Augusta: ci sono feriti

Maxi-operazione della polizia tedesca e indagini in corso: le cause della detonazione sono al momento sconosciute

di Flavia Romani - 2 Settembre 2026

Momenti di paura all’alba alla stazione centrale di Augusta, nel sud della Germania, dove una violenta esplosione ha provocato il ferimento di alcune persone e fatto scattare una vasta operazione di polizia. L’episodio si è verificato tra le 4.15 e le 5 del mattino, all’interno di un passaggio dell’edificio ferroviario, quando un oggetto ancora non identificato è improvvisamente esploso.

Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità tedesche e rilanciate dalla Bild, almeno due persone hanno riportato lievi ferite, riconducibili principalmente allo shock acustico causato dalla detonazione. L’onda d’urto ha inoltre mandato in frantumi alcune vetrate della struttura, provocando danni all’interno della stazione.

Esplosione alla stazione di Augusta: le indagini in corso

Le cause dell’esplosione restano al momento sconosciute e gli investigatori stanno lavorando per accertare la natura dell’oggetto che ha provocato la deflagrazione. L’area è stata immediatamente isolata per consentire i rilievi della polizia scientifica e garantire la sicurezza dei viaggiatori.

In via precauzionale sono stati chiusi l’edificio principale della stazione e il binario 1. Il traffico ferroviario prosegue sugli altri binari, raggiungibili attraverso gli ingressi nord e sud dello scalo. Anche la strada antistante è stata interdetta alla circolazione, con inevitabili ripercussioni sul trasporto pubblico e sulla viabilità cittadina.

Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, la polizia ha invitato residenti e pendolari a evitare accuratamente la zona. La polizia chiede di non ostacolare le operazioni di soccorso e di seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali.

L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso. Non si esclude che nelle prossime ore possano emergere ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto e sull’origine dell’esplosione.